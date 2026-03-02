https://1prime.ru/20260302/merts-867956706.html

"Стал соучастником". В Германии обрушились на Мерца из-за Ирана

"Стал соучастником". В Германии обрушились на Мерца из-за Ирана - 02.03.2026, ПРАЙМ

"Стал соучастником". В Германии обрушились на Мерца из-за Ирана

Руководитель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт потребовала от канцлера Германии Фридриха Мерца запретить... | 02.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Руководитель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт потребовала от канцлера Германии Фридриха Мерца запретить американским военным использовать базы на территории ФРГ для нанесения ударов по Ирану.Так она отреагировала на материал газеты Berliner Zeitung о том, что авиабаза "Рамштайн", расположенная в Германии, имела значительное значение при подготовке атак."Вместо того, чтобы подвергать сомнению международное право, Мерц должен запретить использование американских военных баз в Германии для нападения на Иран", — написала она в соцсети X.Политик добавила, что действия канцлера противоречат конституционным нормам ФРГ."Дальнейшее попустительство противоречит обязанности сохранять мир, которая закреплена в Основном законе ФРГ, а Германия становится соучастницей этой войны, грубо нарушающей международное право", — подчеркнула она.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

