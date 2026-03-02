Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик объяснил, почему нефть дорожает, а рубль нет - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260302/neft-867936915.html
Аналитик объяснил, почему нефть дорожает, а рубль нет
Аналитик объяснил, почему нефть дорожает, а рубль нет - 02.03.2026, ПРАЙМ
Аналитик объяснил, почему нефть дорожает, а рубль нет
Скачок цен на нефть в район 80 долларов за баррель создаёт некоторую потенциальную поддержку рублю, однако российская валюта пока спокойно реагирует на него в... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T12:35+0300
2026-03-02T12:35+0300
рынок
нефть
иран
ормузский пролив
сергей суверов
сша
опек
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1b/867883551_0:255:2964:1923_1920x0_80_0_0_ace6f12bbf82f53d0eaa9799bf55db48.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Скачок цен на нефть в район 80 долларов за баррель создаёт некоторую потенциальную поддержку рублю, однако российская валюта пока спокойно реагирует на него в ожидании развития ситуации на рынке нефти, полагая это скачок временным явлением, прокомментировал РИА Новости инвестстратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. К 11.33 мск юань дорожает на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до до 11,24 рубля, а с утра он максимально дешевел на 10 копеек - до 11,10 рубля, следует из данных Московской биржи. Внебиржевой курс доллара растет на 62 копейки, до 77,41 рубля и ранее в понедельник максимально поднимался до 77,53 рубля. Это обусловлено укреплением доллара на форексе - на 0,4% до 6,884 юаня. Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent в то же время растёт на 9,6% до 79,9 доллара за баррель, а максимально поднималась до 81,89 доллара в понедельник. "Рост цен на нефть создаёт некоторую поддержку рублю, но на фоне профицита на мировом рынке углеводородов и предстоящего увеличения добычи ОПЕК+ дорогая нефть - скорее временное и краткосрочное явление. Поэтому курс рубля не спешит на это реагировать, тем более что планируемое Минфином РФ изменение бюджетного правила несет новые риски для рубля", – считает Суверов. "Длительное перекрытие Ормузского пролива и нарушение баланса мирового рынка нефти из-за этого пока представляется малореальным, что заставляет игроков рынка следить за развитием ситуации", - добавляет эксперт. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В субботу Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) предупредил суда о небезопасности маршрута через Ормузский пролив. В воскресенье член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений - высшего совещательного органа Ирана - Мохсен Резаи заявил, что торговля через пролив сейчас невозможна до последующего уведомления.
https://1prime.ru/20260301/rubl-867911597.html
иран
ормузский пролив
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1b/867883551_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c6b8a296c31df019b77e69bfa791f774.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, нефть, иран, ормузский пролив, сергей суверов, сша, опек, курсы валют
Рынок, Нефть, ИРАН, Ормузский пролив, Сергей Суверов, США, ОПЕК, Курсы валют
12:35 02.03.2026
 
Аналитик объяснил, почему нефть дорожает, а рубль нет

Суверов: рынок считает скачок цен на нефть временным, поэтому рубль не растет

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Татарстане
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Скачок цен на нефть в район 80 долларов за баррель создаёт некоторую потенциальную поддержку рублю, однако российская валюта пока спокойно реагирует на него в ожидании развития ситуации на рынке нефти, полагая это скачок временным явлением, прокомментировал РИА Новости инвестстратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
Денежные купюры Банка России и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Текущее укрепление рубля носит временный характер, считают аналитики
Вчера, 08:33
К 11.33 мск юань дорожает на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до до 11,24 рубля, а с утра он максимально дешевел на 10 копеек - до 11,10 рубля, следует из данных Московской биржи. Внебиржевой курс доллара растет на 62 копейки, до 77,41 рубля и ранее в понедельник максимально поднимался до 77,53 рубля. Это обусловлено укреплением доллара на форексе - на 0,4% до 6,884 юаня.
Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent в то же время растёт на 9,6% до 79,9 доллара за баррель, а максимально поднималась до 81,89 доллара в понедельник.
"Рост цен на нефть создаёт некоторую поддержку рублю, но на фоне профицита на мировом рынке углеводородов и предстоящего увеличения добычи ОПЕК+ дорогая нефть - скорее временное и краткосрочное явление. Поэтому курс рубля не спешит на это реагировать, тем более что планируемое Минфином РФ изменение бюджетного правила несет новые риски для рубля", – считает Суверов.
"Длительное перекрытие Ормузского пролива и нарушение баланса мирового рынка нефти из-за этого пока представляется малореальным, что заставляет игроков рынка следить за развитием ситуации", - добавляет эксперт.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В субботу Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) предупредил суда о небезопасности маршрута через Ормузский пролив. В воскресенье член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений - высшего совещательного органа Ирана - Мохсен Резаи заявил, что торговля через пролив сейчас невозможна до последующего уведомления.
 
РынокНефтьИРАНОрмузский проливСергей СуверовСШАОПЕККурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала