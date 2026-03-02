https://1prime.ru/20260302/neft-867936915.html

Аналитик объяснил, почему нефть дорожает, а рубль нет

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Скачок цен на нефть в район 80 долларов за баррель создаёт некоторую потенциальную поддержку рублю, однако российская валюта пока спокойно реагирует на него в ожидании развития ситуации на рынке нефти, полагая это скачок временным явлением, прокомментировал РИА Новости инвестстратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. К 11.33 мск юань дорожает на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до до 11,24 рубля, а с утра он максимально дешевел на 10 копеек - до 11,10 рубля, следует из данных Московской биржи. Внебиржевой курс доллара растет на 62 копейки, до 77,41 рубля и ранее в понедельник максимально поднимался до 77,53 рубля. Это обусловлено укреплением доллара на форексе - на 0,4% до 6,884 юаня. Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent в то же время растёт на 9,6% до 79,9 доллара за баррель, а максимально поднималась до 81,89 доллара в понедельник. "Рост цен на нефть создаёт некоторую поддержку рублю, но на фоне профицита на мировом рынке углеводородов и предстоящего увеличения добычи ОПЕК+ дорогая нефть - скорее временное и краткосрочное явление. Поэтому курс рубля не спешит на это реагировать, тем более что планируемое Минфином РФ изменение бюджетного правила несет новые риски для рубля", – считает Суверов. "Длительное перекрытие Ормузского пролива и нарушение баланса мирового рынка нефти из-за этого пока представляется малореальным, что заставляет игроков рынка следить за развитием ситуации", - добавляет эксперт. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В субботу Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) предупредил суда о небезопасности маршрута через Ормузский пролив. В воскресенье член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений - высшего совещательного органа Ирана - Мохсен Резаи заявил, что торговля через пролив сейчас невозможна до последующего уведомления.

