Венгрия призвала Украину восстановить транзит нефти по "Дружбе"

2026-03-02T13:28+0300

БУДАПЕШТ, 2 мар - ПРАЙМ. Венгрия призывает Украину восстановить транзит нефти из РФ по "Дружбе", поскольку спутниковые снимки показали, что нефтепровод не поврежден, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "На основании спутниковых снимков и имеющейся у нас оперативной информации ясно, что трубопровод "Дружба" находится в рабочем состоянии. Мы также установили, что удар не затронул трубопровод напрямую. Следовательно, нет никаких технических препятствий для перезапуска трубопровода. Мы предоставляем спутниковые снимки для всеобщего обозрения. Мы вновь призываем... (Владимира - ред.) Зеленского перезапустить трубопровод "Дружба" и разрешить венгерским и словацким инспекторам доступ к нему для урегулирования споров", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

