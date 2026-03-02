Венгрия призвала Украину восстановить транзит нефти по "Дружбе"
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
© AP Photo / Bela Szandelszky
БУДАПЕШТ, 2 мар - ПРАЙМ. Венгрия призывает Украину восстановить транзит нефти из РФ по "Дружбе", поскольку спутниковые снимки показали, что нефтепровод не поврежден, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"На основании спутниковых снимков и имеющейся у нас оперативной информации ясно, что трубопровод "Дружба" находится в рабочем состоянии. Мы также установили, что удар не затронул трубопровод напрямую. Следовательно, нет никаких технических препятствий для перезапуска трубопровода. Мы предоставляем спутниковые снимки для всеобщего обозрения. Мы вновь призываем... (Владимира - ред.) Зеленского перезапустить трубопровод "Дружба" и разрешить венгерским и словацким инспекторам доступ к нему для урегулирования споров", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
