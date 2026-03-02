Мировые цены на нефть выросли более чем на семь процентов
Цены на нефть марки Brent выросли до 78,2 доллара за баррель
Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Цены на нефть продолжают удерживать высокие темпы роста, увеличиваясь более чем на 7% в понедельник днем, инвесторы ожидают дальнейших новостей относительно ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 14.36 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 7,34% относительно предыдущего закрытия - до 78,2 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожают на 7,06%, до 71,75 доллара.
Главные вопросы, которыми задаются инвесторы, это насколько долго продляться перебои с поставками через Ормузский пролив, каково будет влияние на нефтяную инфраструктуру, а также возможность урегулирования отношений между США и Ираном посредством переговоров, приводит агентство Блумберг мнение директора по инвестициям в Азии BNP Paribas Wealth Management Прашанта Бхаяни (Prashant Bhayani).
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье сообщал, что власти пока не намерены перекрывать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это важный маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось.
В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.