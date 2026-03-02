Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена фрахта танкеров для перевозки нефти с Ближнего Востока в КНР удвоилась - 02.03.2026
Цена фрахта танкеров для перевозки нефти с Ближнего Востока в КНР удвоилась
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Предварительная ставка фрахта танкеров для перевозки нефти в Китай с Ближнего Востока выросла более чем вдвое с пятницы на фоне эскалации в регионе, пишет агентство Блумберг. "Предварительные цены на аренду танкера для перевозки нефти с Ближнего Востока в Китай выросли более чем вдвое с пятницы из-за военных действий на Ближнем Востоке и все более ограниченного предложения судов", - говорится в статье. Так, ставка за аренду танкера Suezmax, который может перевозить до 1 миллиона баррелей нефти, была установлена на этом маршруте на уровне 525 пунктов по шкале Worldscale, которая является стандартом для отрасли, или W525, пишет агентство со ссылкой на брокеров. Еще в пятницу эта ставка составляла 225 пунктов, а в начале года - 50 пунктов, говорится в статье. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
16:41 02.03.2026
 
Цена фрахта танкеров для перевозки нефти с Ближнего Востока в КНР удвоилась

Bloomberg: цена фрахта танкеров для перевозки нефти с Ближнего Востока в Китай удвоилась

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Предварительная ставка фрахта танкеров для перевозки нефти в Китай с Ближнего Востока выросла более чем вдвое с пятницы на фоне эскалации в регионе, пишет агентство Блумберг.
"Предварительные цены на аренду танкера для перевозки нефти с Ближнего Востока в Китай выросли более чем вдвое с пятницы из-за военных действий на Ближнем Востоке и все более ограниченного предложения судов", - говорится в статье.
Так, ставка за аренду танкера Suezmax, который может перевозить до 1 миллиона баррелей нефти, была установлена на этом маршруте на уровне 525 пунктов по шкале Worldscale, которая является стандартом для отрасли, или W525, пишет агентство со ссылкой на брокеров. Еще в пятницу эта ставка составляла 225 пунктов, а в начале года - 50 пунктов, говорится в статье.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Мировые цены на нефть выросли более чем на семь процентов
Заголовок открываемого материала