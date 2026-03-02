https://1prime.ru/20260302/neft-867951172.html
Нефть вечером продолжает дорожать на фоне конфликта на Ближнем Востоке
02.03.2026
Нефть вечером продолжает дорожать на фоне конфликта на Ближнем Востоке
02.03.2026
2026-03-02T20:50+0300
2026-03-02T20:50+0300
2026-03-02T20:50+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают расти на 6-7% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 19.24 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 7,38% относительно предыдущего закрытия - до 78,24 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 6,37%, до 71,29 доллара. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Инвесторы и аналитики продолжают оценивать масштаб конфликта, а также его последствия для нефтяного рынка. "Рынки осознают серьезность конфликта, но также сигнализируют о том, что на данный момент это геополитический шок, а не систематический кризис", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву (Priyanka Sachdeva).
