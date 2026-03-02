Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть вечером продолжает дорожать на фоне конфликта на Ближнем Востоке - 02.03.2026
Нефть вечером продолжает дорожать на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Нефть вечером продолжает дорожать на фоне конфликта на Ближнем Востоке - 02.03.2026, ПРАЙМ
Нефть вечером продолжает дорожать на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают расти на 6-7% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T20:50+0300
2026-03-02T20:50+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают расти на 6-7% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 19.24 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 7,38% относительно предыдущего закрытия - до 78,24 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 6,37%, до 71,29 доллара. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Инвесторы и аналитики продолжают оценивать масштаб конфликта, а также его последствия для нефтяного рынка. "Рынки осознают серьезность конфликта, но также сигнализируют о том, что на данный момент это геополитический шок, а не систематический кризис", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву (Priyanka Sachdeva).
торги, нефть, ближний восток, сша, иран
Экономика, Торги, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН
20:50 02.03.2026
 
Нефть вечером продолжает дорожать на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Нефть вечером продолжает дорожать на 6-7% на фоне конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Максим Богодвид
Нефтяные качалки
Нефтяные качалки - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Нефтяные качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают расти на 6-7% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 19.24 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 7,38% относительно предыдущего закрытия - до 78,24 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 6,37%, до 71,29 доллара.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Инвесторы и аналитики продолжают оценивать масштаб конфликта, а также его последствия для нефтяного рынка.
"Рынки осознают серьезность конфликта, но также сигнализируют о том, что на данный момент это геополитический шок, а не систематический кризис", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву (Priyanka Sachdeva).
