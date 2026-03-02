Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оверчук на фоне событий в Иране обсудил с Алиевым развитие МТК "Север-Юг" - 02.03.2026
Оверчук на фоне событий в Иране обсудил с Алиевым развитие МТК "Север-Юг"
2026-03-02T17:13+0300
2026-03-02T17:13+0300
экономика
россия
иран
сша
рф
алексей оверчук
али хаменеи
владимир путин
БАКУ, 2 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук на фоне обострения обстановки в Иране обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым развитие международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", который частично проходит по иранской территории. "Обсудили (с Алиевым - ред.) нашу широкую повестку, сотрудничество во внешнеэкономической сфере. Обсудили вопросы нашей взаимной торговли, обсудили вопросы развития МТК "Север - Юг", обсудили совместные инвестиционные проекты", - сообщил Оверчук журналистам по итогам переговоров. Он добавил, что торгово-экономическое сотрудничество Москвы с Баку "продолжало поступательное развитие". "Наш товарооборот с Азербайджанской Республикой в 2025 году почти достиг 5 миллиардов долларов, это очень серьезная цифра", - отметил Оверчук. МТК "Север - Юг" - это мультимодальный транспортный коридор протяженностью 7,2 тысячи километров, соединяющий Индию, Иран и страны Персидского залива с Россией и Европой. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
россия, иран, сша, рф, алексей оверчук, али хаменеи, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, ИРАН, США, РФ, Алексей Оверчук, Али Хаменеи, Владимир Путин
17:13 02.03.2026
 
Оверчук на фоне событий в Иране обсудил с Алиевым развитие МТК "Север-Юг"

Вице-премьер РФ Оверчук на фоне событий в Иране обсудил с Алиевым развитие МТК "Север-Юг"

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Алексей Оверчук. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
БАКУ, 2 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук на фоне обострения обстановки в Иране обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым развитие международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", который частично проходит по иранской территории.
"Обсудили (с Алиевым - ред.) нашу широкую повестку, сотрудничество во внешнеэкономической сфере. Обсудили вопросы нашей взаимной торговли, обсудили вопросы развития МТК "Север - Юг", обсудили совместные инвестиционные проекты", - сообщил Оверчук журналистам по итогам переговоров.
Он добавил, что торгово-экономическое сотрудничество Москвы с Баку "продолжало поступательное развитие". "Наш товарооборот с Азербайджанской Республикой в 2025 году почти достиг 5 миллиардов долларов, это очень серьезная цифра", - отметил Оверчук.
МТК "Север - Юг" - это мультимодальный транспортный коридор протяженностью 7,2 тысячи километров, соединяющий Индию, Иран и страны Персидского залива с Россией и Европой.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Экономика РОССИЯ ИРАН США РФ Алексей Оверчук Али Хаменеи Владимир Путин
 
 
