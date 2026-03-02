https://1prime.ru/20260302/overchuk-867944481.html

Оверчук на фоне событий в Иране обсудил с Алиевым развитие МТК "Север-Юг"

БАКУ, 2 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук на фоне обострения обстановки в Иране обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым развитие международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", который частично проходит по иранской территории. "Обсудили (с Алиевым - ред.) нашу широкую повестку, сотрудничество во внешнеэкономической сфере. Обсудили вопросы нашей взаимной торговли, обсудили вопросы развития МТК "Север - Юг", обсудили совместные инвестиционные проекты", - сообщил Оверчук журналистам по итогам переговоров. Он добавил, что торгово-экономическое сотрудничество Москвы с Баку "продолжало поступательное развитие". "Наш товарооборот с Азербайджанской Республикой в 2025 году почти достиг 5 миллиардов долларов, это очень серьезная цифра", - отметил Оверчук. МТК "Север - Юг" - это мультимодальный транспортный коридор протяженностью 7,2 тысячи километров, соединяющий Индию, Иран и страны Персидского залива с Россией и Европой. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

