Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Готовьте деньги: США взялись лечить самую дорогую зависимость от России - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260302/palladiy-867802640.html
Готовьте деньги: США взялись лечить самую дорогую зависимость от России
Готовьте деньги: США взялись лечить самую дорогую зависимость от России - 02.03.2026, ПРАЙМ
Готовьте деньги: США взялись лечить самую дорогую зависимость от России
Текущий уровень мировых цен на палладий превышает 1,7 тысяч долларов за тройскую унцию. Нельзя исключать, что в ближайшее время они будут двигаться дальше вверх | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T05:05+0300
2026-03-02T05:05+0300
мнения аналитиков
мировая экономика
сша
юар
африка
гмк норильский никель
палладий
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867802640.jpg?1772417102
МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Текущий уровень мировых цен на палладий превышает 1,7 тысяч долларов за тройскую унцию. Нельзя исключать, что в ближайшее время они будут двигаться дальше вверх – власти США могут ввести против импорта металла из России запредельные пошлины в размере 132,83%.Поводом для такого решения являются жалобы компании Sibanye-Stillwater и профсоюза United Steelworkers, поданные в прошлом году в Комиссию по международной торговле США. Податели сетовали на ввоз российского палладия по демпинговым ценам, наносящим ущерб Sibanye-Stillwater и всей американской индустрии.На этом основании было проведено расследование. По его результатам Министерство торговли США признало претензии Sibanye-Stillwater и United Steelworkers обоснованными. Теперь осталось только принять окончательное решение, вводить пошлины или нет.Ситуация с палладием в США выглядит очень неоднозначной, как, впрочем, и с остальными металлами. По данным Геологической службы США, в 2000 году в стране было произведено 10,3 тонн палладия, завезено из-за границы - 181 тонна, в 2005 году - 6,2 и 92 тонны соответственно. Вместе с тем последние годы выпуск палладия в США находился чуть выше 10 тонн в год, обвалившись в 2025 году до 6,2 тонн.Географическая структура его импорта за минувшие 25 лет коренным образом поменялась – в 2000 году 50% в нем занимала Россия, 15% - ЮАР. В 2025 году на долю ЮАР пришлось 37%, России – 36%. Следовательно, именно ЮАР в нем доминирует.Вместе тем Sibanye-Stillwater сталкивается с серьезными проблемами на ее предприятиях, расположенных в США и ЮАР. Там истощаются рентабельные запасы руд и периодически случаются аварии. В итоге у компании снизилось производство палладия. Даже подъем цен на него на глобальном рынке не помогает.Но, как принято за границей, часто в бедах обвиняют не себя, а мифического врага. В данном случае врагом "назначена" Россия. Ну а реально целятся в "Норильский никель", ключевого игрока на мировом рынке палладия и конкурента многострадальной Sibanye-Stillwater (мол, завалили американский рынок дешевым металлом, спасу нет). Подавать петицию против поставок палладия из Африки Sibanye-Stillwater, разумеется, не стала – не будет же она добиваться обложения самой себя ввозными пошлинами, эдак и до банкротства рукой подать.Теперь все ждут, какое решение будет принято на самом верху, и там, похоже, тоже очень думают, как поступить. Установление торговых барьеров давно стало сродни национальному спорту в США, однако с палладием ситуация может развернуться не в лучшую сторону.В случае запуска пошлин возможны два сценария развития событий. Первый - полное переформатирование глобального рынка палладия: выпадающие с США объемы металла "Норильский никель" перенаправит в более дружелюбные страны, его место поделят между собой игроки из Канады, ЮАР и Зимбабве. Второй – замены "Норильскому никелю" не будет.В обоих случаях дальше можно будет увидеть подорожание палладия на внутреннем рынке США, рикошетом бьющее по его потребителям. Особенно может пострадать американский автопром – поддержка производства электромобилей уже прекращена, а выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания на глазах обретает новую жизнь. Без палладиевых катализаторов он попросту рухнет.Дальше рост цен с американского рынка перехлестнется на мировой и взвыть могут уже покупатели палладия в Европейском Союзе – там тоже ожидается увеличение производства автомобилей, сжигающих бензин и дизельное топливо, и также нуждающегося в палладии.Как результат, заплатят все, кто может. А "великая Америка" в очередной раз высечет собственную промышленность во имя спасения от экономического "оружия" России.Автор - промышленный эксперт Леонид Хазанов
https://1prime.ru/20260222/palladiy-867642705.html
сша
юар
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Леонид Хазанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0d/854159902_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_11c01b024a781ecad7798c9fe91bd8b9.jpg
Леонид Хазанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0d/854159902_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_11c01b024a781ecad7798c9fe91bd8b9.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мировая экономика, сша, юар, африка, гмк норильский никель, палладий
Мнения аналитиков, Мировая экономика, США, ЮАР, АФРИКА, ГМК Норильский никель, палладий
05:05 02.03.2026
 
Готовьте деньги: США взялись лечить самую дорогую зависимость от России

Хазанов: запретом на российский палладий США "высекут" себя и союзников

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Промышленный эксперт Леонид Хазанов
Леонид Хазанов
Промышленный эксперт
Все материалы
МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Текущий уровень мировых цен на палладий превышает 1,7 тысяч долларов за тройскую унцию. Нельзя исключать, что в ближайшее время они будут двигаться дальше вверх – власти США могут ввести против импорта металла из России запредельные пошлины в размере 132,83%.
Поводом для такого решения являются жалобы компании Sibanye-Stillwater и профсоюза United Steelworkers, поданные в прошлом году в Комиссию по международной торговле США. Податели сетовали на ввоз российского палладия по демпинговым ценам, наносящим ущерб Sibanye-Stillwater и всей американской индустрии.
На этом основании было проведено расследование. По его результатам Министерство торговли США признало претензии Sibanye-Stillwater и United Steelworkers обоснованными. Теперь осталось только принять окончательное решение, вводить пошлины или нет.
Ситуация с палладием в США выглядит очень неоднозначной, как, впрочем, и с остальными металлами. По данным Геологической службы США, в 2000 году в стране было произведено 10,3 тонн палладия, завезено из-за границы - 181 тонна, в 2005 году - 6,2 и 92 тонны соответственно. Вместе с тем последние годы выпуск палладия в США находился чуть выше 10 тонн в год, обвалившись в 2025 году до 6,2 тонн.
Слиток палладия - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
"Подрывают бизнес". США взялись еще за один российский металл
22 февраля, 05:05
Географическая структура его импорта за минувшие 25 лет коренным образом поменялась – в 2000 году 50% в нем занимала Россия, 15% - ЮАР. В 2025 году на долю ЮАР пришлось 37%, России – 36%. Следовательно, именно ЮАР в нем доминирует.
Вместе тем Sibanye-Stillwater сталкивается с серьезными проблемами на ее предприятиях, расположенных в США и ЮАР. Там истощаются рентабельные запасы руд и периодически случаются аварии. В итоге у компании снизилось производство палладия. Даже подъем цен на него на глобальном рынке не помогает.
Но, как принято за границей, часто в бедах обвиняют не себя, а мифического врага. В данном случае врагом "назначена" Россия. Ну а реально целятся в "Норильский никель", ключевого игрока на мировом рынке палладия и конкурента многострадальной Sibanye-Stillwater (мол, завалили американский рынок дешевым металлом, спасу нет). Подавать петицию против поставок палладия из Африки Sibanye-Stillwater, разумеется, не стала – не будет же она добиваться обложения самой себя ввозными пошлинами, эдак и до банкротства рукой подать.
Теперь все ждут, какое решение будет принято на самом верху, и там, похоже, тоже очень думают, как поступить. Установление торговых барьеров давно стало сродни национальному спорту в США, однако с палладием ситуация может развернуться не в лучшую сторону.
В случае запуска пошлин возможны два сценария развития событий. Первый - полное переформатирование глобального рынка палладия: выпадающие с США объемы металла "Норильский никель" перенаправит в более дружелюбные страны, его место поделят между собой игроки из Канады, ЮАР и Зимбабве. Второй – замены "Норильскому никелю" не будет.
В обоих случаях дальше можно будет увидеть подорожание палладия на внутреннем рынке США, рикошетом бьющее по его потребителям. Особенно может пострадать американский автопром – поддержка производства электромобилей уже прекращена, а выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания на глазах обретает новую жизнь. Без палладиевых катализаторов он попросту рухнет.
Дальше рост цен с американского рынка перехлестнется на мировой и взвыть могут уже покупатели палладия в Европейском Союзе – там тоже ожидается увеличение производства автомобилей, сжигающих бензин и дизельное топливо, и также нуждающегося в палладии.
Как результат, заплатят все, кто может. А "великая Америка" в очередной раз высечет собственную промышленность во имя спасения от экономического "оружия" России.
Автор - промышленный эксперт Леонид Хазанов

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковМировая экономикаСШАЮАРАФРИКАГМК Норильский никельпалладий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала