Готовьте деньги: США взялись лечить самую дорогую зависимость от России

Текущий уровень мировых цен на палладий превышает 1,7 тысяч долларов за тройскую унцию. Нельзя исключать, что в ближайшее время они будут двигаться дальше вверх | 02.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Текущий уровень мировых цен на палладий превышает 1,7 тысяч долларов за тройскую унцию. Нельзя исключать, что в ближайшее время они будут двигаться дальше вверх – власти США могут ввести против импорта металла из России запредельные пошлины в размере 132,83%.Поводом для такого решения являются жалобы компании Sibanye-Stillwater и профсоюза United Steelworkers, поданные в прошлом году в Комиссию по международной торговле США. Податели сетовали на ввоз российского палладия по демпинговым ценам, наносящим ущерб Sibanye-Stillwater и всей американской индустрии.На этом основании было проведено расследование. По его результатам Министерство торговли США признало претензии Sibanye-Stillwater и United Steelworkers обоснованными. Теперь осталось только принять окончательное решение, вводить пошлины или нет.Ситуация с палладием в США выглядит очень неоднозначной, как, впрочем, и с остальными металлами. По данным Геологической службы США, в 2000 году в стране было произведено 10,3 тонн палладия, завезено из-за границы - 181 тонна, в 2005 году - 6,2 и 92 тонны соответственно. Вместе с тем последние годы выпуск палладия в США находился чуть выше 10 тонн в год, обвалившись в 2025 году до 6,2 тонн.Географическая структура его импорта за минувшие 25 лет коренным образом поменялась – в 2000 году 50% в нем занимала Россия, 15% - ЮАР. В 2025 году на долю ЮАР пришлось 37%, России – 36%. Следовательно, именно ЮАР в нем доминирует.Вместе тем Sibanye-Stillwater сталкивается с серьезными проблемами на ее предприятиях, расположенных в США и ЮАР. Там истощаются рентабельные запасы руд и периодически случаются аварии. В итоге у компании снизилось производство палладия. Даже подъем цен на него на глобальном рынке не помогает.Но, как принято за границей, часто в бедах обвиняют не себя, а мифического врага. В данном случае врагом "назначена" Россия. Ну а реально целятся в "Норильский никель", ключевого игрока на мировом рынке палладия и конкурента многострадальной Sibanye-Stillwater (мол, завалили американский рынок дешевым металлом, спасу нет). Подавать петицию против поставок палладия из Африки Sibanye-Stillwater, разумеется, не стала – не будет же она добиваться обложения самой себя ввозными пошлинами, эдак и до банкротства рукой подать.Теперь все ждут, какое решение будет принято на самом верху, и там, похоже, тоже очень думают, как поступить. Установление торговых барьеров давно стало сродни национальному спорту в США, однако с палладием ситуация может развернуться не в лучшую сторону.В случае запуска пошлин возможны два сценария развития событий. Первый - полное переформатирование глобального рынка палладия: выпадающие с США объемы металла "Норильский никель" перенаправит в более дружелюбные страны, его место поделят между собой игроки из Канады, ЮАР и Зимбабве. Второй – замены "Норильскому никелю" не будет.В обоих случаях дальше можно будет увидеть подорожание палладия на внутреннем рынке США, рикошетом бьющее по его потребителям. Особенно может пострадать американский автопром – поддержка производства электромобилей уже прекращена, а выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания на глазах обретает новую жизнь. Без палладиевых катализаторов он попросту рухнет.Дальше рост цен с американского рынка перехлестнется на мировой и взвыть могут уже покупатели палладия в Европейском Союзе – там тоже ожидается увеличение производства автомобилей, сжигающих бензин и дизельное топливо, и также нуждающегося в палладии.Как результат, заплатят все, кто может. А "великая Америка" в очередной раз высечет собственную промышленность во имя спасения от экономического "оружия" России.Автор - промышленный эксперт Леонид Хазанов

мнения аналитиков, мировая экономика, сша, юар, африка, гмк норильский никель, палладий