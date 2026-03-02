Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Постпред России в Вене заявил о начале дестабилизации Ближнего Востока - 02.03.2026
Постпред России в Вене заявил о начале дестабилизации Ближнего Востока
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что дестабилизация Ближнего Востока в результате агрессии против Ирана уже началась,... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T00:58+0300
2026-03-02T00:58+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что дестабилизация Ближнего Востока в результате агрессии против Ирана уже началась, что крайне прискорбно. "Дестабилизация Ближнего Востока в результате агрессии против Ирана уже началась. Это крайне прискорбно", - написал Ульянов в соцсети Х. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
00:58 02.03.2026
 
Постпред России в Вене заявил о начале дестабилизации Ближнего Востока

Постпред Ульянов: дестабилизация Ближнего Востока из-за агрессии против Ирана уже началась

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что дестабилизация Ближнего Востока в результате агрессии против Ирана уже началась, что крайне прискорбно.
"Дестабилизация Ближнего Востока в результате агрессии против Ирана уже началась. Это крайне прискорбно", - написал Ульянов в соцсети Х.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
 
