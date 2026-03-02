https://1prime.ru/20260302/postpred-867923386.html

Постпред России в Вене заявил о начале дестабилизации Ближнего Востока

Постпред России в Вене заявил о начале дестабилизации Ближнего Востока

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что дестабилизация Ближнего Востока в результате агрессии против Ирана уже началась, что крайне прискорбно. "Дестабилизация Ближнего Востока в результате агрессии против Ирана уже началась. Это крайне прискорбно", - написал Ульянов в соцсети Х. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

