Премьер Японии вновь призвала Иран прекратить дестабилизирующие действия
ТОКИО, 2 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити вновь не осудила удары США и Израиля по Ирану, однако призвала Тегеран "прекратить действия, дестабилизирующие регион".
Комментируя ситуацию вокруг Ирана в ходе заседания бюджетного комитета нижней палаты парламента, глава японского правительства заявила, что "разработка Ираном ядерного оружия абсолютно недопустима".
"Япония настоятельно призывает Иран прекратить разработку ядерного оружия и действия, дестабилизирующие регион, включая атаки на соседние государства, а также добиваться дипломатического решения, в том числе посредством переговоров", - заявила Такаити.
При этом аналогичного призыва к США или Израилю не последовало. Премьер Японии ограничилась лишь заявлением о том, что "переговоры между США и Ираном имеют чрезвычайно важное значение для решения ядерного вопроса Ирана".
"Наша страна решительно их поддерживает", - добавила она.
По словам главы японского правительства, власти продолжат "предпринимать все необходимые дипломатические усилия в координации с международным сообществом", а также примут все необходимые меры по защите японских граждан, находящихся или проживающих в регионе.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
