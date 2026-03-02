https://1prime.ru/20260302/protivostojanie-867924906.html

Аналитик: противостояние США и Ирана превращается в демонстрацию силы

Аналитик: противостояние США и Ирана превращается в демонстрацию силы - 02.03.2026, ПРАЙМ

Аналитик: противостояние США и Ирана превращается в демонстрацию силы

Противостояние США и Ирана выходит за рамки регионального конфликта и превращается в демонстрацию глобальной военной проекции силы, такое мнение в комментарии... | 02.03.2026, ПРАЙМ

АНКАРА, 2 мар — ПРАЙМ. Противостояние США и Ирана выходит за рамки регионального конфликта и превращается в демонстрацию глобальной военной проекции силы, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил турецкий военный аналитик Ибрагим Онер Караман. По его словам, переброска четырёх стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit напрямую с территории США для ударов по целям в Иране свидетельствует о качественном изменении масштаба конфликта. "Это не война равных сил. Речь идёт не о классическом региональном противостоянии, а о столкновении высокотехнологичной глобальной проекции силы с региональной стратегией сопротивления. Это скорее демонстрация межконтинентального сдерживания с посланием "мы можем ударить где угодно", — отметил эксперт. Караман подчеркнул, что Иран, в свою очередь, пытается отвечать асимметрично, заявляя о ракетных ударах по американским объектам, включая авианосную группу USS Abraham Lincoln. По его оценке, на поле боя формируется модель эскалации, основанная на обмене сигналами и демонстрации возможностей. Аналитик считает критическим порогом возможные потери американских военных. По его мнению, дальнейшая динамика конфликта будет зависеть от готовности общественного мнения в США принять долгосрочные издержки. "Подобные войны редко развиваются стремительно, но если они переходят определённую черту, контролировать их завершение становится крайне сложно", — заключил он. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

2026

