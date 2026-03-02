https://1prime.ru/20260302/reys-867946428.html
Рейсы в российские города из Дубая запланированы на понедельник
Рейсы в российские города из Дубая запланированы на понедельник - 02.03.2026, ПРАЙМ
Рейсы в российские города из Дубая запланированы на понедельник
02.03.2026
СТАМБУЛ, 2 мар - ПРАЙМ. Рейсы в Москву, Новосибирск, Казань, Екатеринбург запланированы на вечер понедельника из международного аэропорта Дубая, сообщили РИА Новости в аэропорту. "На вечер понедельника запланированы рейсы авиакомпании flydubai в Новосибирск (19.55 мск), Москву (20.00 мск), Казань (20.40 мск), Екатеринбург (21.00 мск)", - сообщили в воздушной гавани. Кроме того, планируется ряд рейсов компании Emirates в Индию и другие страны. Два аэропорта Дубая - Международный (DXB) и аэропорт аль-Мактума (DWC) - возобновят работу с вечера понедельника, обслужив небольшое число рейсов, сообщили ранее власти эмирата. Пассажиров призвали узнавать информацию напрямую у авиакомпаний и не направляться в аэропорты без подтверждения их рейса.
Рейсы в российские города из Дубая запланированы на понедельник
