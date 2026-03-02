https://1prime.ru/20260302/reys-867946428.html

Рейсы в российские города из Дубая запланированы на понедельник

Рейсы в российские города из Дубая запланированы на понедельник - 02.03.2026, ПРАЙМ

Рейсы в российские города из Дубая запланированы на понедельник

Рейсы в Москву, Новосибирск, Казань, Екатеринбург запланированы на вечер понедельника из международного аэропорта Дубая, сообщили РИА Новости в аэропорту. | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T18:29+0300

2026-03-02T18:29+0300

2026-03-02T18:29+0300

происшествия

бизнес

россия

москва

дубай

emirates

новосибирск

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864677037_0:93:1800:1106_1920x0_80_0_0_ad281510bfa5d9a090a8ee0726da7be4.jpg

СТАМБУЛ, 2 мар - ПРАЙМ. Рейсы в Москву, Новосибирск, Казань, Екатеринбург запланированы на вечер понедельника из международного аэропорта Дубая, сообщили РИА Новости в аэропорту. "На вечер понедельника запланированы рейсы авиакомпании flydubai в Новосибирск (19.55 мск), Москву (20.00 мск), Казань (20.40 мск), Екатеринбург (21.00 мск)", - сообщили в воздушной гавани. Кроме того, планируется ряд рейсов компании Emirates в Индию и другие страны. Два аэропорта Дубая - Международный (DXB) и аэропорт аль-Мактума (DWC) - возобновят работу с вечера понедельника, обслужив небольшое число рейсов, сообщили ранее власти эмирата. Пассажиров призвали узнавать информацию напрямую у авиакомпаний и не направляться в аэропорты без подтверждения их рейса.

https://1prime.ru/20260302/dubaj-867927578.html

москва

дубай

новосибирск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, дубай, emirates, новосибирск