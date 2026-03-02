Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рейсы в российские города из Дубая запланированы на понедельник - 02.03.2026
Происшествия
Рейсы в российские города из Дубая запланированы на понедельник
Рейсы в российские города из Дубая запланированы на понедельник - 02.03.2026, ПРАЙМ
Рейсы в российские города из Дубая запланированы на понедельник
Рейсы в Москву, Новосибирск, Казань, Екатеринбург запланированы на вечер понедельника из международного аэропорта Дубая, сообщили РИА Новости в аэропорту. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T18:29+0300
2026-03-02T18:29+0300
СТАМБУЛ, 2 мар - ПРАЙМ. Рейсы в Москву, Новосибирск, Казань, Екатеринбург запланированы на вечер понедельника из международного аэропорта Дубая, сообщили РИА Новости в аэропорту. "На вечер понедельника запланированы рейсы авиакомпании flydubai в Новосибирск (19.55 мск), Москву (20.00 мск), Казань (20.40 мск), Екатеринбург (21.00 мск)", - сообщили в воздушной гавани. Кроме того, планируется ряд рейсов компании Emirates в Индию и другие страны. Два аэропорта Дубая - Международный (DXB) и аэропорт аль-Мактума (DWC) - возобновят работу с вечера понедельника, обслужив небольшое число рейсов, сообщили ранее власти эмирата. Пассажиров призвали узнавать информацию напрямую у авиакомпаний и не направляться в аэропорты без подтверждения их рейса.
18:29 02.03.2026
 
Рейсы в российские города из Дубая запланированы на понедельник

РИА Новости: рейсы в ряд городов РФ запланированы на понедельник из Дубая

СТАМБУЛ, 2 мар - ПРАЙМ. Рейсы в Москву, Новосибирск, Казань, Екатеринбург запланированы на вечер понедельника из международного аэропорта Дубая, сообщили РИА Новости в аэропорту.
"На вечер понедельника запланированы рейсы авиакомпании flydubai в Новосибирск (19.55 мск), Москву (20.00 мск), Казань (20.40 мск), Екатеринбург (21.00 мск)", - сообщили в воздушной гавани.
Кроме того, планируется ряд рейсов компании Emirates в Индию и другие страны.
Два аэропорта Дубая - Международный (DXB) и аэропорт аль-Мактума (DWC) - возобновят работу с вечера понедельника, обслужив небольшое число рейсов, сообщили ранее власти эмирата.
Пассажиров призвали узнавать информацию напрямую у авиакомпаний и не направляться в аэропорты без подтверждения их рейса.
