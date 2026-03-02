Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роспотребнадзор сообщил о правах туристов из-за ситуации на Ближнем Востоке - 02.03.2026
Роспотребнадзор сообщил о правах туристов из-за ситуации на Ближнем Востоке
Роспотребнадзор сообщил о правах туристов из-за ситуации на Ближнем Востоке - 02.03.2026, ПРАЙМ
Роспотребнадзор сообщил о правах туристов из-за ситуации на Ближнем Востоке
Турист в случае возникновения в стране пребывания угрозы безопасности жизни вправе потребовать расторжения договора или его изменения, рассказали журналистам в... | 02.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Турист в случае возникновения в стране пребывания угрозы безопасности жизни вправе потребовать расторжения договора или его изменения, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни, турист (экскурсант) вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что в этом случае при расторжении договора до начала поездки путешественнику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг. "При этом право туриста (экскурсанта) требовать при названных обстоятельствах расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения может быть реализовано как в судебном порядке, так и по соглашению сторон", - пояснили в пресс-службе. Роспотребнадзор напомнил, что при заключении договора о реализации туристского продукта оператор и турагент обязаны представить путешественнику или иному заказчику достоверную информацию. "В том числе включающую сведения: об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при совершении путешествия; о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для получения экстренной помощи", - уточнили в ведомстве. "Всякого рода "новости", несущие в себе недостоверную информацию о якобы отсутствующих у потребителя законных правах на расторжение или изменение заключенного договора о реализации туристского продукта вследствие возникновения в месте временного пребывания угрозы безопасности жизни туристов, а также "разъяснения" о необходимости уплаты туроператорам за такое право различных штрафов являются недопустимыми и заведомо недобросовестными", - подчеркнули в ведомстве. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
19:11 02.03.2026
 
Роспотребнадзор сообщил о правах туристов из-за ситуации на Ближнем Востоке

Роспотребнадзор рассказал о правах туристов в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Турист в случае возникновения в стране пребывания угрозы безопасности жизни вправе потребовать расторжения договора или его изменения, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни, турист (экскурсант) вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что в этом случае при расторжении договора до начала поездки путешественнику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг.
"При этом право туриста (экскурсанта) требовать при названных обстоятельствах расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения может быть реализовано как в судебном порядке, так и по соглашению сторон", - пояснили в пресс-службе.
Роспотребнадзор напомнил, что при заключении договора о реализации туристского продукта оператор и турагент обязаны представить путешественнику или иному заказчику достоверную информацию. "В том числе включающую сведения: об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при совершении путешествия; о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для получения экстренной помощи", - уточнили в ведомстве.
"Всякого рода "новости", несущие в себе недостоверную информацию о якобы отсутствующих у потребителя законных правах на расторжение или изменение заключенного договора о реализации туристского продукта вследствие возникновения в месте временного пребывания угрозы безопасности жизни туристов, а также "разъяснения" о необходимости уплаты туроператорам за такое право различных штрафов являются недопустимыми и заведомо недобросовестными", - подчеркнули в ведомстве.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
