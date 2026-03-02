https://1prime.ru/20260302/rossija-867925772.html
Вылов лососевых в России будет снижаться на протяжении 7-10 лет
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Вылов лососевых видов рыб в России будет снижаться на протяжении 7-10 лет из-за цикличности подходов этих рыб, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Безусловно, все зависит от года, но зависит и от цикличности вообще подходов лососевых видов рыб. Поэтому мы понимаем, что динамика на снижение есть. Имеется в виду в целом уже в долгосрочной перспективе, на период порядка 7-10 лет", - сказал он.
Шестаков отметил, что если взять статистику за предыдущие десятилетия, то такая цикличность была и раньше. "Наблюдалось и в Советском Союзе, когда снижались объемы вылова и до 100 тысяч тонн, были годы, когда и меньше. Поэтому, безусловно, цикличность такая существует", - добавил глава Росрыболовства.
Говоря о путине лососевых в этом году, Шестаков сообщил, что пока предварительные прогнозы не такие хорошие, каких можно было бы ожидать. "Но будем надеяться, что все-таки те исследования, которые в апреле-мае пройдут, дадут нам более цельную картину и более позитивную", - подчеркнул он.
Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников сообщили, что по предварительным прогнозам ВНИРО, объем добычи тихоокеанских лососей в России в 2026 году может составить от 204 до 260 тысяч тонн.
Также там напомнили, что промысел лососей ведется на Дальнем Востоке. Он официально открывается 20 мая в Приморье и завершается в конце ноября на Сахалине. Основной лов приходится на июль-август.
В 2025 году лососевая путина на Дальнем Востоке была удачнее, чем годом ранее: вылов составил 335,5 тысячи тонн.
