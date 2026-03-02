https://1prime.ru/20260302/rubio-867928784.html
Рубио отправится в Капитолий на доклад после начала операции против Ирана
ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио в понедельник отправится в Капитолий на доклад руководству обеих палат конгресса после начала американской военной операции против Ирана, мероприятие запланировано на 4 часа дня по местному времени или полночь вторника по Москве.
"Секретарь Рубио проводит брифинг для лидеров палаты представителей и сената на Капитолийском холме в 4.00 дня", - указано в расписании главы госдепа.
Визит госсекретаря в конгресс станет первым после начала военной операции США против Ирана. При этом повестка брифинга официально не сообщается.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
