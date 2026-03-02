https://1prime.ru/20260302/rubio-867928784.html

Рубио отправится в Капитолий на доклад после начала операции против Ирана

Рубио отправится в Капитолий на доклад после начала операции против Ирана - 02.03.2026, ПРАЙМ

Рубио отправится в Капитолий на доклад после начала операции против Ирана

Государственный секретарь США Марко Рубио в понедельник отправится в Капитолий на доклад руководству обеих палат конгресса после начала американской военной... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T06:42+0300

2026-03-02T06:42+0300

2026-03-02T06:42+0300

экономика

мировая экономика

иран

сша

израиль

марко рубио

марк рубио

али хаменеи

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867928784.jpg?1772422972

ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио в понедельник отправится в Капитолий на доклад руководству обеих палат конгресса после начала американской военной операции против Ирана, мероприятие запланировано на 4 часа дня по местному времени или полночь вторника по Москве. "Секретарь Рубио проводит брифинг для лидеров палаты представителей и сената на Капитолийском холме в 4.00 дня", - указано в расписании главы госдепа. Визит госсекретаря в конгресс станет первым после начала военной операции США против Ирана. При этом повестка брифинга официально не сообщается. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сша, израиль, марко рубио, марк рубио, али хаменеи, мид рф, мид