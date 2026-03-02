https://1prime.ru/20260302/rumyniya-867938115.html
В Румынии заявили о запасах топлива на 120 дней
КИШИНЕВ, 2 мар – ПРАЙМ. Совокупных запасов топлива в Румынии, включая стратегические и коммерческие резервы, достаточно для обеспечения внутреннего рынка на 120 дней, заявил на брифинге в Бухаресте министр энергетики страны Богдан Иван. На брифинге, который транслировался онлайн на его странице в соцсети Facebook*, румынский министр подчеркнул, что в ситуации военного конфликта на Ближнем Востоке власти страны усилили мониторинг рынка и взаимодействие с основными операторами, чтобы не допустить спекулятивного роста цен на бензин и дизельное топливо. "У нас достаточно резервов, чтобы обеспечить снабжение рынка по крайней мере в течение тридцати дней за счет того, что уже находится в хранилищах... И у нас есть резервы минимум на девяносто дней из стратегических запасов благодаря тому, что Румыния диверсифицировала источники поставок дизельного топлива, в том числе за счет контрактов с поставщиками из разных регионов", - сказал он. Министр также указал, что недавний рост международной цены на нефть примерно на 10% сам по себе не обосновывает резкого удорожания топлива на автозаправках страны, поскольку сырьевая составляющая занимает около четверти конечной стоимости, и заявил, что власти страны намерены пресекать попытки использовать конфликт на Ближнем Востоке как повод для завышения цен.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
