Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киргизия поставила ультиматум Европе из-за России - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260302/sanktsii-867942493.html
Киргизия поставила ультиматум Европе из-за России
Киргизия поставила ультиматум Европе из-за России - 02.03.2026, ПРАЙМ
Киргизия поставила ультиматум Европе из-за России
Киргизия пригрозила засудить ЕС в случае санкций из-за подозрений в экспорте определенных товаров в Россию, заявил первый заместитель председателя правительства | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T16:19+0300
2026-03-02T16:19+0300
киргизия
ес
бишкек
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Киргизия пригрозила засудить ЕС в случае санкций из-за подозрений в экспорте определенных товаров в Россию, заявил первый заместитель председателя правительства Киргизии Данияр Амангельдиев в комментарии Financial Times."Это решение будет иметь последствия для нашего имиджа. Если такое решение будет принято, мы будем готовы оспорить его в суде", — сказал он.При этом ЕС не обозначил, что должен сделать Бишкек, чтобы доказать невиновность и избежать наказания, добавил Амангельдиев.После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
https://1prime.ru/20260302/rossiya-867941284.html
киргизия
бишкек
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киргизия, ес, бишкек, россия
КИРГИЗИЯ, ЕС, Бишкек, РОССИЯ
16:19 02.03.2026
 
Киргизия поставила ультиматум Европе из-за России

Киргизия пригрозила засудить Евросоюз в случае санкций за торговлю с РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Киргизия пригрозила засудить ЕС в случае санкций из-за подозрений в экспорте определенных товаров в Россию, заявил первый заместитель председателя правительства Киргизии Данияр Амангельдиев в комментарии Financial Times.

"Это решение будет иметь последствия для нашего имиджа. Если такое решение будет принято, мы будем готовы оспорить его в суде", — сказал он.
При этом ЕС не обозначил, что должен сделать Бишкек, чтобы доказать невиновность и избежать наказания, добавил Амангельдиев.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
На Западе высказались о России после решения Британии, Франции и Германии
16:06
 
КИРГИЗИЯЕСБишкекРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала