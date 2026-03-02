Киргизия поставила ультиматум Европе из-за России
Киргизия пригрозила засудить Евросоюз в случае санкций за торговлю с РФ
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Киргизия пригрозила засудить ЕС в случае санкций из-за подозрений в экспорте определенных товаров в Россию, заявил первый заместитель председателя правительства Киргизии Данияр Амангельдиев в комментарии Financial Times.
"Это решение будет иметь последствия для нашего имиджа. Если такое решение будет принято, мы будем готовы оспорить его в суде", — сказал он.
При этом ЕС не обозначил, что должен сделать Бишкек, чтобы доказать невиновность и избежать наказания, добавил Амангельдиев.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
