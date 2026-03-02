https://1prime.ru/20260302/sanktsii-867942493.html

Киргизия поставила ультиматум Европе из-за России

Киргизия поставила ультиматум Европе из-за России - 02.03.2026, ПРАЙМ

Киргизия поставила ультиматум Европе из-за России

Киргизия пригрозила засудить ЕС в случае санкций из-за подозрений в экспорте определенных товаров в Россию, заявил первый заместитель председателя правительства | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T16:19+0300

2026-03-02T16:19+0300

2026-03-02T16:19+0300

киргизия

ес

бишкек

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg

МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Киргизия пригрозила засудить ЕС в случае санкций из-за подозрений в экспорте определенных товаров в Россию, заявил первый заместитель председателя правительства Киргизии Данияр Амангельдиев в комментарии Financial Times."Это решение будет иметь последствия для нашего имиджа. Если такое решение будет принято, мы будем готовы оспорить его в суде", — сказал он.При этом ЕС не обозначил, что должен сделать Бишкек, чтобы доказать невиновность и избежать наказания, добавил Амангельдиев.После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.

https://1prime.ru/20260302/rossiya-867941284.html

киргизия

бишкек

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киргизия, ес, бишкек, россия