Эксперт: сделка Ирана с США может завершить эпоху высоких цен на нефть

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Если Иран в итоге заключит сделку с США, это может завершить эпоху высоких цен на нефть, которая началась с войны в Ираке в 2003 году, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
Он отметил, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке рынок ожидает роста цен на нефть в мире, однако это продлится недолго.
"Я ожидаю, что в целом во второй половине года цены вернутся на уровень 60 долларов за баррель. И в целом нынешний конфликт может закрыть эпоху высоких нефтяных цен, которая началась с войны в Ираке. То есть вот этот 20-летний период высоких нефтяных цен подходит к концу. И в дальнейшем цены будут сохраняться на сравнительно низких уровнях. И особенно в том случае, если Иран пойдет на определенную сделку с Соединенными Штатами", - сказал он.
Родионов отметил, что, если будет достигнуто соглашение с США, то эмбарго на экспорт иранской нефти может быть снято, что приведет к дальнейшему росту предложения на нефтяном рынке, и он будет профицитным. Дополнительно скажется и выход ОПЕК+ из добровольных ограничений на добычу, добавил эксперт.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
