Туроператоры опровергли информацию о топливном кризисе на Шри-Ланке

Туроператоры опровергли информацию о топливном кризисе на Шри-Ланке

2026-03-02T12:40+0300

2026-03-02T12:40+0300

2026-03-02T12:41+0300

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Туроператоры опровергли информацию о "топливном кризисе" на Шри-Ланке, дефицита бензина в туристической отрасли нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР). Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке на Шри-Ланке фиксируется нехватка топлива. "Туроператоры опровергают распространяемую в ТГ-каналах информацию о "топливном кризисе" на острове. Туроператоры и их принимающие партнеры отмечают: дефицита бензина в туристической отрасли нет", - сказано в сообщении.

