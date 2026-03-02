Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туроператоры опровергли информацию о топливном кризисе на Шри-Ланке - 02.03.2026, ПРАЙМ
Туроператоры опровергли информацию о топливном кризисе на Шри-Ланке
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Туроператоры опровергли информацию о "топливном кризисе" на Шри-Ланке, дефицита бензина в туристической отрасли нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР). Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке на Шри-Ланке фиксируется нехватка топлива. "Туроператоры опровергают распространяемую в ТГ-каналах информацию о "топливном кризисе" на острове. Туроператоры и их принимающие партнеры отмечают: дефицита бензина в туристической отрасли нет", - сказано в сообщении.
12:40 02.03.2026 (обновлено: 12:41 02.03.2026)
 
Туроператоры опровергли информацию о топливном кризисе на Шри-Ланке

АТОР: туроператоры опровергли сообщения о дефиците бензина на Шри-Ланке

© Фото : Unsplash/Fredrik ÖhlanderШри-Ланка
Шри-Ланка - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Шри-Ланка. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Fredrik Öhlander
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Туроператоры опровергли информацию о "топливном кризисе" на Шри-Ланке, дефицита бензина в туристической отрасли нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке на Шри-Ланке фиксируется нехватка топлива.
"Туроператоры опровергают распространяемую в ТГ-каналах информацию о "топливном кризисе" на острове. Туроператоры и их принимающие партнеры отмечают: дефицита бензина в туристической отрасли нет", - сказано в сообщении.
 
