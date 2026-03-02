https://1prime.ru/20260302/shri-lanka-867937088.html
Туроператоры опровергли информацию о топливном кризисе на Шри-Ланке
2026-03-02T12:40+0300
энергетика
бизнес
шри-ланка
ближний восток
атор
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Туроператоры опровергли информацию о "топливном кризисе" на Шри-Ланке, дефицита бензина в туристической отрасли нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР). Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке на Шри-Ланке фиксируется нехватка топлива. "Туроператоры опровергают распространяемую в ТГ-каналах информацию о "топливном кризисе" на острове. Туроператоры и их принимающие партнеры отмечают: дефицита бензина в туристической отрасли нет", - сказано в сообщении.
бизнес, шри-ланка, ближний восток, атор
Энергетика, Бизнес, ШРИ-ЛАНКА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АТОР
