Временный руководящий совет Ирана провел второе заседание

ТЕГЕРАН, 2 мар - ПРАЙМ. Временный руководящий совет Ирана, созданный на время отсутствия лидера, провел свое второе заседание в воскресенье вечером, сообщает агентство Tasnim. "Состоялось второе заседание временного руководящего совета с участием Масуда Пезешкиана, Голам-Хосейна Мохсени-Эжеи и Алирезы Арафи", - говорится в сообщении. Временный руководящий совет был сформирован после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи и состоит из президента Ирана Масуд Пезешкиана, главы судебной власти Голям-Хосейна Мохсени-Эжеи и члена Совета стражей конституции Алирезы Арафи. Его задача - обеспечить непрерывное руководство страной на время отсутствия верховного лидера, которого позже будет выбирать совет экспертов. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

