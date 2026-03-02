Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт: после ударов США и Израиля в Иране нет атмосферы слабости - 02.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт: после ударов США и Израиля в Иране нет атмосферы слабости
энергетика
экономика
мировая экономика
иран
сша
израиль
али хаменеи
владимир путин
мид рф
мид
АНКАРА, 2 мар — ПРАЙМ. После волны ударов США и Израиля по Ирану и гибели верховного лидера Али Хаменеи в Тегеране нет атмосферы слабости, республика сохраняет психологическое преимущество в конфликте, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политический обозреватель и правовед Онур Синан Гюзалтан. "Иран оказался под ударом, находясь за столом переговоров. США и Израиль продолжают практику атак в период дипломатического процесса. Несмотря на гибель верховного лидера Али Хаменеи, атмосферы слабости, наблюдавшейся в первые часы так называемой "двенадцатидневной войны", сегодня нет — Тегеран сохраняет психологическое преимущество", — отметил эксперт. По его оценке, ожидания смены режима в Иране после ликвидации духовного лидера Хаменеи необоснованны. Он считает, что власти, напротив, консолидируются и продолжат прежний курс. При этом удары Ирана по городам под израильским контролем, включая Тель-Авив, а также атаки на американские базы в регионе, прежде всего в странах Персидского залива, указывают на расширение конфликта. Гюзалтан полагает, что после убийства Хаменеи активизация сил, близких к Ирану в Ливане, Йемене и Ираке, практически неизбежна. Их возможное вовлечение способно существенно расширить глубину и масштаб противостояния. Закрытие Ормузского пролива, по его мнению, вызовет цепную реакцию негативных последствий для мировой экономики. "Границы войны — как в пространственном, так и во временном измерении — до сих пор не определены", — резюмировал он. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
мировая экономика, иран, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин, мид рф, мид
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Али Хаменеи, Владимир Путин, МИД РФ, МИД
01:10 02.03.2026
 
Эксперт: после ударов США и Израиля в Иране нет атмосферы слабости

Турецкий политолог Гюзалтан: после ударов США и Израиля в Иране нет атмосферы слабости

АНКАРА, 2 мар — ПРАЙМ. После волны ударов США и Израиля по Ирану и гибели верховного лидера Али Хаменеи в Тегеране нет атмосферы слабости, республика сохраняет психологическое преимущество в конфликте, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политический обозреватель и правовед Онур Синан Гюзалтан.
"Иран оказался под ударом, находясь за столом переговоров. США и Израиль продолжают практику атак в период дипломатического процесса. Несмотря на гибель верховного лидера Али Хаменеи, атмосферы слабости, наблюдавшейся в первые часы так называемой "двенадцатидневной войны", сегодня нет — Тегеран сохраняет психологическое преимущество", — отметил эксперт.
По его оценке, ожидания смены режима в Иране после ликвидации духовного лидера Хаменеи необоснованны. Он считает, что власти, напротив, консолидируются и продолжат прежний курс. При этом удары Ирана по городам под израильским контролем, включая Тель-Авив, а также атаки на американские базы в регионе, прежде всего в странах Персидского залива, указывают на расширение конфликта.
Гюзалтан полагает, что после убийства Хаменеи активизация сил, близких к Ирану в Ливане, Йемене и Ираке, практически неизбежна. Их возможное вовлечение способно существенно расширить глубину и масштаб противостояния. Закрытие Ормузского пролива, по его мнению, вызовет цепную реакцию негативных последствий для мировой экономики.
"Границы войны — как в пространственном, так и во временном измерении — до сих пор не определены", — резюмировал он.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
 
Энергетика Экономика Мировая экономика ИРАН США ИЗРАИЛЬ Али Хаменеи Владимир Путин МИД РФ МИД
 
 
