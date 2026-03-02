https://1prime.ru/20260302/ssha-867927456.html
США продолжают наносить удары по Ирану
НЬЮ-ЙОРК, 2 мар – ПРАЙМ. Военные США продолжают нанесение ударов против Ирана, сообщили в центральном командовании ВС страны. "Удары продолжаются", – говорится в заявлении командования в Х. Там также показали видео ударов. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
