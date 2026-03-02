https://1prime.ru/20260302/ssha-867929815.html

"Будут погибать": Трампу сообщили плохие новости об ударах по Ирану

"Будут погибать": Трампу сообщили плохие новости об ударах по Ирану - 02.03.2026, ПРАЙМ

"Будут погибать": Трампу сообщили плохие новости об ударах по Ирану

The American Conservative сообщает, что США не в состоянии выдержать длительный конфликт с Ираном, пишет The American Conservative. | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T07:30+0300

2026-03-02T07:30+0300

2026-03-02T07:30+0300

сша

израиль

иран

дональд трамп

али хаменеи

the american conservative

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0e/858485430_0:26:1101:645_1920x0_80_0_0_8687b4485a30d328622d72de4b6e6239.jpg

МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. The American Conservative сообщает, что США не в состоянии выдержать длительный конфликт с Ираном, пишет The American Conservative."В затяжном конфликте американские войска будут погибать. Американские базы в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом будут атакованы. Израиль, вероятно, подвергнется бомбардировкам, поскольку большая часть ракет для ПВО THADD, поставленных США в июне прошлого года, уже израсходована. Стоит ли жизнь американских солдат возможности Израиля беспрепятственно расширять свое влияние на Ближнем Востоке? Стоит ли американским солдатам погибать за свободу иностранцев?" — задается вопросом автор. Также издание отмечает, что даже если боевые действия прекратятся быстро, стороны все равно вряд ли смогут вернуться к переговорам. Вашингтон дискредитировал себя, продемонстрировав, что способен использовать дипломатию в качестве прикрытия для эскалации ситуации.Удары США и ИзраиляВ субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

сша

израиль

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, израиль, иран, дональд трамп, али хаменеи, the american conservative