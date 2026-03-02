"Будут погибать": Трампу сообщили плохие новости об ударах по Ирану
American Conservative: США не смогут выдержать затяжной конфликт с Ираном
© РИА Новости . Мохаммад Исмаил | Перейти в медиабанкДом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. The American Conservative сообщает, что США не в состоянии выдержать длительный конфликт с Ираном, пишет The American Conservative.
"В затяжном конфликте американские войска будут погибать. Американские базы в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом будут атакованы. Израиль, вероятно, подвергнется бомбардировкам, поскольку большая часть ракет для ПВО THADD, поставленных США в июне прошлого года, уже израсходована. Стоит ли жизнь американских солдат возможности Израиля беспрепятственно расширять свое влияние на Ближнем Востоке? Стоит ли американским солдатам погибать за свободу иностранцев?" — задается вопросом автор.
Также издание отмечает, что даже если боевые действия прекратятся быстро, стороны все равно вряд ли смогут вернуться к переговорам. Вашингтон дискредитировал себя, продемонстрировав, что способен использовать дипломатию в качестве прикрытия для эскалации ситуации.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.