Страны ЛАГ призвали Иран к незамедлительной деэскалации

Страны ЛАГ призвали Иран к незамедлительной деэскалации

КАИР, 2 мар - ПРАЙМ. Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) призывают Иран к незамедлительной деэскалации и предупреждают о тяжелых последствиях в случае расширения конфликта, говорится в заявлении организации. "Государства-члены ЛАГ призывают Иран к незамедлительной деэскалации и проявлению благоразумия, чтобы не допустить расширения конфликта, последствия которого будут крайне тяжелыми", - следует из заявления. В то же время страны Персидского залива пригрозили Ирану ответом на атаки по своим территориям в рамках мер коллективной безопасности. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

2026

