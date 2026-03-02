https://1prime.ru/20260302/tramp-867923170.html

Трамп заявил, что иранских силовиков ждет смерть

Трамп заявил, что иранских силовиков ждет смерть - 02.03.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что иранских силовиков ждет смерть

Президент США Дональд Трамп утверждает, что иранских силовиков и военных ждет смерть, если после американской атаки они не сложат оружие. | 02.03.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что иранских силовиков и военных ждет смерть, если после американской атаки они не сложат оружие. "Я снова призываю Корпус стражей исламской революции, иранскую армию, полицию сложить оружие и получить полный иммунитет, или несомненную смерть. Смерть станет фактом, это не будет приятно", - сказал Трамп в видеообращении. Иранский народ он призвал использовать момент, заявив, что исполнил данное гражданам страны обещание. "Остальное зависит от вас. Мы будем с вами, чтобы помочь", - сказал Трамп. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

2026

Новости

