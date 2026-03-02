https://1prime.ru/20260302/tramp-867923170.html
Трамп заявил, что иранских силовиков ждет смерть
Трамп заявил, что иранских силовиков ждет смерть - 02.03.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что иранских силовиков ждет смерть
Президент США Дональд Трамп утверждает, что иранских силовиков и военных ждет смерть, если после американской атаки они не сложат оружие. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T00:46+0300
2026-03-02T00:46+0300
2026-03-02T00:46+0300
общество
сша
иран
израиль
дональд трамп
али хаменеи
владимир путин
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867923170.jpg?1772401589
ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что иранских силовиков и военных ждет смерть, если после американской атаки они не сложат оружие.
"Я снова призываю Корпус стражей исламской революции, иранскую армию, полицию сложить оружие и получить полный иммунитет, или несомненную смерть. Смерть станет фактом, это не будет приятно", - сказал Трамп в видеообращении.
Иранский народ он призвал использовать момент, заявив, что исполнил данное гражданам страны обещание. "Остальное зависит от вас. Мы будем с вами, чтобы помочь", - сказал Трамп.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
сша
иран
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, иран, израиль, дональд трамп, али хаменеи, владимир путин, мид рф, мид
Общество , США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Владимир Путин, МИД РФ, МИД
Трамп заявил, что иранских силовиков ждет смерть
Трамп: иранских силовиков и военных ждет смерть, если они не сложат оружие
ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что иранских силовиков и военных ждет смерть, если после американской атаки они не сложат оружие.
"Я снова призываю Корпус стражей исламской революции, иранскую армию, полицию сложить оружие и получить полный иммунитет, или несомненную смерть. Смерть станет фактом, это не будет приятно", - сказал Трамп в видеообращении.
Иранский народ он призвал использовать момент, заявив, что исполнил данное гражданам страны обещание. "Остальное зависит от вас. Мы будем с вами, чтобы помочь", - сказал Трамп.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.