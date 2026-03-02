https://1prime.ru/20260302/tramp-867957195.html

Трамп сообщил о "сильном разочаровании" Стармером из-за Ирана

Соединенные Штаты выразили недовольство позицией премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который запретил использовать авиабазу на острове Диего-Гарсия... | 02.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты выразили недовольство позицией премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который запретил использовать авиабазу на острове Диего-Гарсия для ударов по Ирану, заявил президент США Дональд Трамп в интервью The Telegraph."Мы были очень разочарованы в Кире Стармере", – заявил глава Белого дома.Американский лидер отметил, что ранее подобные разногласия между союзниками не возникали, и предположил, что британского премьера могли беспокоить правовые вопросы, связанные с предоставлением доступа к базе.При этом, как отмечается, в воскресенье Стармер изменил позицию и дал согласие на использование базы для строго определенных и ограниченных задач. По мнению Трампа, британская сторона слишком долго принимала решение.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

