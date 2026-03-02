Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп сообщил о "сильном разочаровании" Стармером из-за Ирана - 02.03.2026
Трамп сообщил о "сильном разочаровании" Стармером из-за Ирана
Трамп сообщил о "сильном разочаровании" Стармером из-за Ирана - 02.03.2026, ПРАЙМ
Трамп сообщил о "сильном разочаровании" Стармером из-за Ирана
Соединенные Штаты выразили недовольство позицией премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который запретил использовать авиабазу на острове Диего-Гарсия... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T23:30+0300
2026-03-02T23:30+0300
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты выразили недовольство позицией премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который запретил использовать авиабазу на острове Диего-Гарсия для ударов по Ирану, заявил президент США Дональд Трамп в интервью The Telegraph."Мы были очень разочарованы в Кире Стармере", – заявил глава Белого дома.Американский лидер отметил, что ранее подобные разногласия между союзниками не возникали, и предположил, что британского премьера могли беспокоить правовые вопросы, связанные с предоставлением доступа к базе.При этом, как отмечается, в воскресенье Стармер изменил позицию и дал согласие на использование базы для строго определенных и ограниченных задач. По мнению Трампа, британская сторона слишком долго принимала решение.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
23:30 02.03.2026
 
Трамп сообщил о "сильном разочаровании" Стармером из-за Ирана

Трамп: мы разочарованы Стармером из-за позиции по предоставлению баз для США

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты выразили недовольство позицией премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который запретил использовать авиабазу на острове Диего-Гарсия для ударов по Ирану, заявил президент США Дональд Трамп в интервью The Telegraph.
"Мы были очень разочарованы в Кире Стармере", – заявил глава Белого дома.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
На Западе запаниковали из-за угрозы Трампу после операции против Ирана
Вчера, 23:28
Американский лидер отметил, что ранее подобные разногласия между союзниками не возникали, и предположил, что британского премьера могли беспокоить правовые вопросы, связанные с предоставлением доступа к базе.
При этом, как отмечается, в воскресенье Стармер изменил позицию и дал согласие на использование базы для строго определенных и ограниченных задач. По мнению Трампа, британская сторона слишком долго принимала решение.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
"Стал соучастником". В Германии обрушились на Мерца из-за Ирана
Вчера, 23:25
 
ИРАН Тель-Авив США Кир Стармер The Telegraph Дональд Трамп Совбез МИД Сергей Лавров
 
 
