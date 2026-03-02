Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена газа в США растет на фоне эскалации на Ближнем Востоке - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260302/tsena-867925299.html
Цена газа в США растет на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Цена газа в США растет на фоне эскалации на Ближнем Востоке - 02.03.2026, ПРАЙМ
Цена газа в США растет на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Стоимость природного газа в США растет на 1% на фоне эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T02:56+0300
2026-03-02T03:24+0300
энергетика
газ
мировая экономика
сша
иран
ближний восток
али хаменеи
владимир путин
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867925299.jpg?1772411059
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Стоимость природного газа в США растет на 1% на фоне эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). По состоянию на 2.31 мск цена апрельских фьючерсов на природный газ на главном американском хабе Henry Hub росла на 1,12% - до 2,891 доллара за MMBtu (1 миллион британских тепловых единиц). США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
сша
иран
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, мировая экономика, сша, иран, ближний восток, али хаменеи, владимир путин, мид рф, мид
Энергетика, Газ, Мировая экономика, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Али Хаменеи, Владимир Путин, МИД РФ, МИД
02:56 02.03.2026 (обновлено: 03:24 02.03.2026)
 
Цена газа в США растет на фоне эскалации на Ближнем Востоке

NYMEX: цена на газ в США растет на 1% на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Стоимость природного газа в США растет на 1% на фоне эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX).
По состоянию на 2.31 мск цена апрельских фьючерсов на природный газ на главном американском хабе Henry Hub росла на 1,12% - до 2,891 доллара за MMBtu (1 миллион британских тепловых единиц).
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
 
ЭнергетикаГазМировая экономикаСШАИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКАли ХаменеиВладимир ПутинМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала