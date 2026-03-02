https://1prime.ru/20260302/tsena-867925299.html

Цена газа в США растет на фоне эскалации на Ближнем Востоке

2026-03-02T02:56+0300

2026-03-02T02:56+0300

2026-03-02T03:24+0300

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Стоимость природного газа в США растет на 1% на фоне эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). По состоянию на 2.31 мск цена апрельских фьючерсов на природный газ на главном американском хабе Henry Hub росла на 1,12% - до 2,891 доллара за MMBtu (1 миллион британских тепловых единиц). США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

2026

