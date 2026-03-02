https://1prime.ru/20260302/turoperator-867949235.html

Туроператор Fun&Sun анонсировал вывоз российских туристов из ОАЭ со 2 марта

Туроператор Fun&Sun анонсировал вывоз российских туристов из ОАЭ со 2 марта

2026-03-02T19:52+0300

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Туроператор Fun&Sun со 2 марта начинает организацию вывоза российских туристов, ожидающих возвращения на родину из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). "Туроператор Fun&Sun со 2 марта 2026 начинает организацию вывоза туристов, ожидающих возвращения на родину из ОАЭ, рейсами авиакомпании flydubai", - сказали в РСТ. Планируется, что вылеты вечером 2 марта состоятся в Москву, Казань, Екатеринбург и Новосибирск. "Информация по конкретному рейсу (номер, время вылета, порядок действий) будет направляться адресно через гида. Держите телефон доступным и проверяйте сообщения", - отметили в РСТ. Ранее в Ассоциации туроператоров сообщили о запланированных рейсах flydubai на вечер понедельника в эти города.

