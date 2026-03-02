В Турции запретили короткие продажи акций на Стамбульской бирже

https://1prime.ru/20260302/turtsija-867923939.html
АНКАРА, 2 мар - ПРАЙМ. Совет по рынкам капитала Турции (SPK) запретил короткие продажи акций на Стамбульской бирже (Borsa Istanbul) с 2 по 6 марта и смягчил условия по маржинальной торговле на фоне событий вокруг Ирана.
Как уточнил регулятор, решение принято в связи с возможными резкими колебаниями цен и рисками манипуляций на рынке из-за геополитической напряжённости.
"В целях ограничения возможного влияния геополитической напряжённости и конфликтов в нашем регионе на рынок капитала, обеспечения его стабильного и справедливого функционирования, а также защиты прав инвесторов принято решение о введении ряда мер", - говорится в заявлении.
Согласно решению, до окончания торговой сессии 6 марта запрещены операции по коротким продажам на рынке акций Стамбульской биржи, а в рамках маржинальных сделок временно смягчены требования к уровню собственного капитала.
Регулятор подчеркнул, что меры носят временный характер и направлены на снижение волатильности и поддержание стабильности финансовой системы.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
