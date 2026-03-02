https://1prime.ru/20260302/ukraina-867877449.html

"Все пропало": ЕС завел Украину в тупик

"Все пропало": ЕС завел Украину в тупик - 02.03.2026

"Все пропало": ЕС завел Украину в тупик

Подписывая соглашение о евроассоциации в 2014-м, в Киеве верили: это путь процветания и вступление в ЕС не за горами. На деле все оказалось не так.

МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Подписывая соглашение о евроассоциации в 2014-м, в Киеве верили: это путь процветания и вступление в ЕС не за горами. На деле все оказалось не так. О том, что произошло, — в материале Прайм.Поставили крестПо словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, Евромайдан поставил крест на развитии страны."Экономика практически отсутствует. Держится только на сельском хозяйстве в основном, потому что плодородные земли и хороший климат, хорошие урожаи", — отметил он в беседе с РИА Новости.До 2014 года Киев активно торговал с Москвой. В 2011-м — на 54,9 миллиарда долларов, 33% внешнего товарооборота Украины.Россия — это колоссальный рынок сбыта, жизненно важный для украинской промышленности и сельского хозяйства.Но после госпереворота в 2014-м торговля с Москвой просела. Киев сделал ставку на ЕС — подписал соглашение об ассоциации, которое предусматривало среди прочего сближение украинского законодательства с европейским и отмену почти всех пошлин.С 1 января 2016 года Украина официально перешла в режим свободной торговли с Евросоюзом, потеряв торговые преференции в России.Но в ЕС украинская продукция не очень нужна, а наплыв европейских товаров разорял местных производителей.В 2016-м импорт из ЕС увеличился на 2,575 миллиарда евро, а украинский экспорт туда — лишь на 243 миллиона. Разница более чем в десять раз.От цивилизации к деградации"После 2013-го экономика Украины претерпела значительные изменения, трансформировалась из смешанной индустриально-аграрной системы в модель, ориентированную на выживание и восстановление", — говорит генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.Промышленность в упадке. За девять месяцев 2016 года производство транспорта сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го.В 2017 году ликвидировали Украинский авиастроительный концерн "Антонов". В 2020-м обанкротился "Николаевский судостроительный завод".Высокие цены на газ сделали химическую промышленность неконкурентоспособной.Уровень жизни упал. Если в 2014 году безработица была 9,7%, то в 2021-м — 10,5%. В 2018 году за чертой бедности жил каждый четвертый украинец.Росли цены на жилищно-коммунальные услуги. В прошлом году подсчитали: с 2013-го газ подорожал почти в 22 раза, вода — в 13, отопление — в 15.Страна столкнулась с демографическим кризисом на фоне массового оттока населения, энергетическими и транспортно-логистическими проблемами, указывает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Артем Пылин.Стоила ли игра свечУкраина впала в зависимость от европейского финансирования, набрала кредитов и фактически утратила суверенитет.Но учитывая собственные экономические трудности, способность ЕС к долгосрочной поддержке Киева под большим вопросом, подчеркивает профессор кафедры рекламы Университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.По данным венгерского портала Mandiner, без финансовой помощи от ЕС Украина обанкротилась бы уже в апреле. В 2025-м госдолг вырос почти на 30% — до 98,4% ВВП.В ЕС Киев принимать не спешат. На требование Зеленского назвать точную дату вступления председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен ответила: пока это невозможно.Из страны, которая была гигантом черной металлургии, машиностроения и сельского хозяйства, Украина превратилась в марионетку, полностью зависимую от воли покровителей, с экономикой, находящейся на грани краха.

