https://1prime.ru/20260302/voyna-867925028.html

В США выступили с экстренным предупреждением из-за ударов по Ирану

В США выступили с экстренным предупреждением из-за ударов по Ирану - 02.03.2026, ПРАЙМ

В США выступили с экстренным предупреждением из-за ударов по Ирану

В интервью газете Berliner Zeitung экономист Джеффри Сакс высказал опасения, что атаки США и Израиля на Иран могут перерасти в глобальный конфликт. | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T02:40+0300

2026-03-02T02:40+0300

2026-03-02T02:40+0300

сша

израиль

тель-авив

джеффри сакс

дональд трамп

али хаменеи

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg

МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. В интервью газете Berliner Zeitung экономист Джеффри Сакс высказал опасения, что атаки США и Израиля на Иран могут перерасти в глобальный конфликт. "Мировая война возможна. Израиль и США могут обострить ситуацию, если их первоначальная атака не приведет к свержению иранского правительства. Это может спровоцировать цепь эскалации, учитывая влиятельных сторонников Ирана", — подчеркнул он. Экономист отметил, что желание Тель-Авива и Вашингтона сместить иранское руководство входит в их стратегический план закрепления доминирования на Ближнем Востоке. По его мнению, этот план может не увенчаться успехом, но причинит значительные страдания, разрушения и гибель множества людей, как это уже случалось на Ближнем Востоке из-за действий США и Израиля. Сакс также выразил мнение, что такая война сильно подорвет международный авторитет как Тель-Авива, так и Вашингтона, подчеркнув, что обе страны ныне рассматриваются как особо опасные: США — на мировой арене, а Израиль — в ближневосточном контексте.Удары США и ИзраиляВ субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

https://1prime.ru/20260301/iran-867910980.html

https://1prime.ru/20260301/tramp-867910813.html

https://1prime.ru/20260301/zelenskiy-867909209.html

сша

израиль

тель-авив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, израиль, тель-авив, джеффри сакс, дональд трамп, али хаменеи