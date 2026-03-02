В США выступили с экстренным предупреждением из-за ударов по Ирану
Экономист Сакс: атака США и Израиля на Иран может привести к мировой войне
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. В интервью газете Berliner Zeitung экономист Джеффри Сакс высказал опасения, что атаки США и Израиля на Иран могут перерасти в глобальный конфликт.
"Мировая война возможна. Израиль и США могут обострить ситуацию, если их первоначальная атака не приведет к свержению иранского правительства. Это может спровоцировать цепь эскалации, учитывая влиятельных сторонников Ирана", — подчеркнул он.
Экономист отметил, что желание Тель-Авива и Вашингтона сместить иранское руководство входит в их стратегический план закрепления доминирования на Ближнем Востоке. По его мнению, этот план может не увенчаться успехом, но причинит значительные страдания, разрушения и гибель множества людей, как это уже случалось на Ближнем Востоке из-за действий США и Израиля.
Сакс также выразил мнение, что такая война сильно подорвет международный авторитет как Тель-Авива, так и Вашингтона, подчеркнув, что обе страны ныне рассматриваются как особо опасные: США — на мировой арене, а Израиль — в ближневосточном контексте.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.