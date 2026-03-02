Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич обсудил с Орбаном снабжение нефтью на фоне энергокризиса - 02.03.2026
Вучич обсудил с Орбаном снабжение нефтью на фоне энергокризиса
Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с премьером Венгрии Виктором Орбаном рассмотрели снабжение нефтью и другими энергоносителями в свете... | 02.03.2026
2026-03-02T22:54+0300
2026-03-02T22:54+0300
энергетика
нефть
иран
сербия
сша
александр вучич
виктор орбан
аббас аракчи
maersk
мид
БЕЛГРАД, 2 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с премьером Венгрии Виктором Орбаном рассмотрели снабжение нефтью и другими энергоносителями в свете энергокризиса. Вучич и Орбан провели телефонный разговор в понедельник. Белград и Будапешт ранее договорились ускорить подготовку строительства нефтепровода, чтобы повысить безопасность поставок. "Мы говорили о снабжении нефтью и другими энергоносителями, о больших энергопроектах, над которыми работаем и координации во всех ключевых областях для сохранения мира и безопасности наших граждан", - написал Вучич в Instagram*. Президент Сербии добавил, что во время глобальных конфликтов и нестабильности решающее значение имеет близкое сотрудничество для обеспечения энергобезопасности граждан. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Этот пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
иран
сербия
сша
нефть, иран, сербия, сша, александр вучич, виктор орбан, аббас аракчи, maersk, мид
Энергетика, Нефть, ИРАН, СЕРБИЯ, США, Александр Вучич, Виктор Орбан, Аббас Аракчи, Maersk, МИД
Вучич обсудил с Орбаном снабжение нефтью на фоне энергокризиса

Вучич обсудил с Орбаном снабжение нефтью в связи с энергокризисом

Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
БЕЛГРАД, 2 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с премьером Венгрии Виктором Орбаном рассмотрели снабжение нефтью и другими энергоносителями в свете энергокризиса.
Вучич и Орбан провели телефонный разговор в понедельник. Белград и Будапешт ранее договорились ускорить подготовку строительства нефтепровода, чтобы повысить безопасность поставок.
"Мы говорили о снабжении нефтью и другими энергоносителями, о больших энергопроектах, над которыми работаем и координации во всех ключевых областях для сохранения мира и безопасности наших граждан", - написал Вучич в Instagram*.
Президент Сербии добавил, что во время глобальных конфликтов и нестабильности решающее значение имеет близкое сотрудничество для обеспечения энергобезопасности граждан.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Этот пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Атака на нефтезавод Saudi Aramco продлит энергокризис, считает эксперт
ЭнергетикаНефтьИРАНСЕРБИЯСШААлександр ВучичВиктор ОрбанАббас АракчиMaerskМИД
 
 
