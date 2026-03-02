https://1prime.ru/20260302/yuan-867931645.html

Курс юаня на Мосбирже опустился до 11,14 рубля

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты на первых весенних торгах снижается до 11,14 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск снижается на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,14 рубля.

