Курс юаня на Мосбирже опустился до 11,14 рубля
Курс юаня на Мосбирже опустился до 11,14 рубля - 02.03.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже опустился до 11,14 рубля
Курс китайской валюты на первых весенних торгах снижается до 11,14 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T10:10+0300
2026-03-02T10:10+0300
2026-03-02T10:10+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты на первых весенних торгах снижается до 11,14 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск снижается на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,14 рубля.
Курс юаня на Мосбирже опустился до 11,14 рубля
Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,14 рубля
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты на первых весенних торгах снижается до 11,14 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск снижается на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,14 рубля.