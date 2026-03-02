https://1prime.ru/20260302/yuan-867950879.html
Юань на Мосбирже по итогам торгов подрос
Юань на Мосбирже по итогам торгов подрос - 02.03.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже по итогам торгов подрос
Рубль по итогам торгов понедельника снизился к юаню на 2 копейки, китайская валюта завершила торги на отметке 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T19:25+0300
2026-03-02T19:25+0300
2026-03-02T19:25+0300
китайский юань
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к юаню на 2 копейки, китайская валюта завершила торги на отметке 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подрос на 2 копейки, до 11,22 рубля.
https://1prime.ru/20260302/kurs-867947441.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98ca6ed06075f7335114a0828abd72ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок
Юань на Мосбирже по итогам торгов подрос
Юань на Мосбирже по итогам торгов подрос до 11,22 руб
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к юаню на 2 копейки, китайская валюта завершила торги на отметке 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подрос на 2 копейки, до 11,22 рубля.
Цб объявил официальный курс валют на вторник