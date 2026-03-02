Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Невежественный клоун": на Западе унизили Зеленского после слов об Иране - 02.03.2026
"Невежественный клоун": на Западе унизили Зеленского после слов об Иране
"Невежественный клоун": на Западе унизили Зеленского после слов об Иране - 02.03.2026, ПРАЙМ
"Невежественный клоун": на Западе унизили Зеленского после слов об Иране
Владимир Зеленский не может высказывать свое мнение относительно ударов США и Израиля по Ирану, об этом в соцсети Х написал аналитик Центра фундаментальных прав | 02.03.2026
2026-03-02T04:18+0300
2026-03-02T04:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не может высказывать свое мнение относительно ударов США и Израиля по Ирану, об этом в соцсети Х написал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Посмотрите на этого невежественного клоуна. Его никто ни о чем не спрашивал", — написал он, комментируя заявление главы киевского режима, в котором он призвал США "действовать решительно" в отношении Ирана.Удары США и ИзраиляВ субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
"Невежественный клоун": на Западе унизили Зеленского после слов об Иране

МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не может высказывать свое мнение относительно ударов США и Израиля по Ирану, об этом в соцсети Х написал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Посмотрите на этого невежественного клоуна. Его никто ни о чем не спрашивал", — написал он, комментируя заявление главы киевского режима, в котором он призвал США "действовать решительно" в отношении Ирана.
Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
