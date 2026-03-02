https://1prime.ru/20260302/zelenskiy-867926271.html
"Невежественный клоун": на Западе унизили Зеленского после слов об Иране
"Невежественный клоун": на Западе унизили Зеленского после слов об Иране
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не может высказывать свое мнение относительно ударов США и Израиля по Ирану, об этом в соцсети Х написал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Посмотрите на этого невежественного клоуна. Его никто ни о чем не спрашивал", — написал он, комментируя заявление главы киевского режима, в котором он призвал США "действовать решительно" в отношении Ирана.Удары США и ИзраиляВ субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
