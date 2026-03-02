https://1prime.ru/20260302/zelenskiy-867957358.html

"Угроза для Зеленского". На Украине встревожились из-за Ирана

Военные действия США и Израиля против Ирана несут серьезные риски для Украины, пишет "Cтрана.ua". 02.03.2026

МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Военные действия США и Израиля против Ирана несут серьезные риски для Украины, пишет "Cтрана.ua"."Украина как импортер энергоносителей столкнется с огромными дополнительными расходами. Да и финансовая устойчивость главного донора Киева — Евросоюза — из-за подорожания энергоносителей значительно снизится. Во-вторых, Украина может полностью лишиться поставок ракет к системам ПВО (они приоритетно будут направляться для войны с Ираном)", — говорится в публикации.Как отмечает издание, киевский режим также опасается усиления давления со стороны США в рамках переговоров о завершении конфликта с Россией, поэтому демонстрирует поддержку операции против Ирана."В любой момент оно (давление — Прим. ред.) может резко ужесточиться. И такая перспектива постоянно нависает над Зеленским в качестве серьезнейшей для него угрозы. Именно поэтому украинские власти приветствовали начало войны США с Ираном, рассчитывая, что она эту угрозу снимет", — говорится в материале.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

