"Угроза для Зеленского". На Украине встревожились из-за Ирана - 02.03.2026
"Угроза для Зеленского". На Украине встревожились из-за Ирана
Военные действия США и Израиля против Ирана несут серьезные риски для Украины, пишет "Cтрана.ua". | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T23:31+0300
2026-03-02T23:31+0300
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Военные действия США и Израиля против Ирана несут серьезные риски для Украины, пишет "Cтрана.ua"."Украина как импортер энергоносителей столкнется с огромными дополнительными расходами. Да и финансовая устойчивость главного донора Киева — Евросоюза — из-за подорожания энергоносителей значительно снизится. Во-вторых, Украина может полностью лишиться поставок ракет к системам ПВО (они приоритетно будут направляться для войны с Ираном)", — говорится в публикации.Как отмечает издание, киевский режим также опасается усиления давления со стороны США в рамках переговоров о завершении конфликта с Россией, поэтому демонстрирует поддержку операции против Ирана."В любой момент оно (давление — Прим. ред.) может резко ужесточиться. И такая перспектива постоянно нависает над Зеленским в качестве серьезнейшей для него угрозы. Именно поэтому украинские власти приветствовали начало войны США с Ираном, рассчитывая, что она эту угрозу снимет", — говорится в материале.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
23:31 02.03.2026
 
"Угроза для Зеленского". На Украине встревожились из-за Ирана

На Украине опасаются последствий операции США против Ирана

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Военные действия США и Израиля против Ирана несут серьезные риски для Украины, пишет "Cтрана.ua".
"Украина как импортер энергоносителей столкнется с огромными дополнительными расходами. Да и финансовая устойчивость главного донора Киева Евросоюза — из-за подорожания энергоносителей значительно снизится. Во-вторых, Украина может полностью лишиться поставок ракет к системам ПВО (они приоритетно будут направляться для войны с Ираном)", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, киевский режим также опасается усиления давления со стороны США в рамках переговоров о завершении конфликта с Россией, поэтому демонстрирует поддержку операции против Ирана.
"В любой момент оно (давление — Прим. ред.) может резко ужесточиться. И такая перспектива постоянно нависает над Зеленским в качестве серьезнейшей для него угрозы. Именно поэтому украинские власти приветствовали начало войны США с Ираном, рассчитывая, что она эту угрозу снимет", — говорится в материале.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Заголовок открываемого материала