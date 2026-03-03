https://1prime.ru/20260303/ator-867988342.html

АТОР: около 3,9 тысячи россиян покинули страны Персидского залива

Около 3,9 тысячи российских туристов покинули страны Персидского залива за два дня с запуска вывозных рейсов, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР). | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T23:33+0300

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Около 3,9 тысячи российских туристов покинули страны Персидского залива за два дня с запуска вывозных рейсов, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР). "За два дня страны Персидского залива покинули около 3,9 тысячи российских туристов", - сказали в ассоциации. По оценке АТОР, 2 марта из стран Персидского залива вылетели около 1100 человек, а 3 марта - еще порядка 2800 пассажиров.

