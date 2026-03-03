Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АТОР: около 3,9 тысячи россиян покинули страны Персидского залива - 03.03.2026
АТОР: около 3,9 тысячи россиян покинули страны Персидского залива
АТОР: около 3,9 тысячи россиян покинули страны Персидского залива - 03.03.2026, ПРАЙМ
АТОР: около 3,9 тысячи россиян покинули страны Персидского залива
Около 3,9 тысячи российских туристов покинули страны Персидского залива за два дня с запуска вывозных рейсов, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР). | 03.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Около 3,9 тысячи российских туристов покинули страны Персидского залива за два дня с запуска вывозных рейсов, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР). "За два дня страны Персидского залива покинули около 3,9 тысячи российских туристов", - сказали в ассоциации. По оценке АТОР, 2 марта из стран Персидского залива вылетели около 1100 человек, а 3 марта - еще порядка 2800 пассажиров.
Новости
бизнес, туризм, россия, персидский залив, атор
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, АТОР
23:33 03.03.2026
 
АТОР: около 3,9 тысячи россиян покинули страны Персидского залива

АТОР: около 3,9 тысячи россиян покинули страны Персидского залива за два дня

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Пассажиры - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Пассажиры . Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Около 3,9 тысячи российских туристов покинули страны Персидского залива за два дня с запуска вывозных рейсов, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).
"За два дня страны Персидского залива покинули около 3,9 тысячи российских туристов", - сказали в ассоциации.
По оценке АТОР, 2 марта из стран Персидского залива вылетели около 1100 человек, а 3 марта - еще порядка 2800 пассажиров.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
СМИ встревожились из-за реакции США на удары по Ирану
Заголовок открываемого материала