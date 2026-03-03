https://1prime.ru/20260303/birzhi-867986833.html

ДУБАЙ, 3 мар - ПРАЙМ. Биржи Абу-Даби и Дубая возобновят торги в среду после двухдневного перерыва на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщили в Управлении ОАЭ по ценным бумагам и сырьевым товарам. "Торговая, клиринговая и расчетная деятельность возобновится на Фондовой бирже Абу-Даби и Дубайском финансовом рынке, начиная с 4 марта 2026 года", - говорится в сообщении регулятора. В управлении по ценным бумагам отметили, что продолжат пристально следить за ситуацией в регионе и "принимать соответствующие меры в рамках своих полномочий для защиты инвесторов". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, включая арабские страны Персидского залива. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

