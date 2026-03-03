Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Абу-Даби и Дубая возобновят торги в среду - 03.03.2026
Биржи Абу-Даби и Дубая возобновят торги в среду
Биржи Абу-Даби и Дубая возобновят торги в среду
ДУБАЙ, 3 мар - ПРАЙМ. Биржи Абу-Даби и Дубая возобновят торги в среду после двухдневного перерыва на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщили в Управлении ОАЭ по ценным бумагам и сырьевым товарам. "Торговая, клиринговая и расчетная деятельность возобновится на Фондовой бирже Абу-Даби и Дубайском финансовом рынке, начиная с 4 марта 2026 года", - говорится в сообщении регулятора. В управлении по ценным бумагам отметили, что продолжат пристально следить за ситуацией в регионе и "принимать соответствующие меры в рамках своих полномочий для защиты инвесторов". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, включая арабские страны Персидского залива. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Экономика, Абу-Даби, Дубай, Рынок
23:10 03.03.2026
 
Биржи Абу-Даби и Дубая возобновят торги в среду

Биржи Абу-Даби и Дубая возобновят торги в среду после двухдневного перерыва

Абу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Абу-Даби, ОАЭ. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kamil Rogalinski
ДУБАЙ, 3 мар - ПРАЙМ. Биржи Абу-Даби и Дубая возобновят торги в среду после двухдневного перерыва на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщили в Управлении ОАЭ по ценным бумагам и сырьевым товарам.
"Торговая, клиринговая и расчетная деятельность возобновится на Фондовой бирже Абу-Даби и Дубайском финансовом рынке, начиная с 4 марта 2026 года", - говорится в сообщении регулятора.
В управлении по ценным бумагам отметили, что продолжат пристально следить за ситуацией в регионе и "принимать соответствующие меры в рамках своих полномочий для защиты инвесторов".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, включая арабские страны Персидского залива.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 19%
Заголовок открываемого материала