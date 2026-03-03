https://1prime.ru/20260303/dmitriev-867980285.html

Дмитриев прокомментировал повышение цен на нефть

Дмитриев прокомментировал повышение цен на нефть - 03.03.2026

Дмитриев прокомментировал повышение цен на нефть

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 03.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что прогноз по цене нефти выше 100 долларов за баррель уже воспринимается не так скептически. "Многие были настроены скептически, когда был озвучен прогноз о цене выше 100 долларов (за баррель - ред.). Сейчас скептиков стало меньше", - написал Дмитриев в соцсети X. Ранее во вторник стоимость одного барреля марки Brent превысила 85 долларов впервые с июля 2024 года, рост составлял при этом 9%. С начала недели удорожание этой марки нефти составляет уже почти 15%. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал в понедельник портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

