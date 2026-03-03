Дмитриев прокомментировал повышение цен на нефть

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260303/dmitriev-867980285.html
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что прогноз по цене нефти выше 100 долларов за баррель уже воспринимается не так скептически. "Многие были настроены скептически, когда был озвучен прогноз о цене выше 100 долларов (за баррель - ред.). Сейчас скептиков стало меньше", - написал Дмитриев в соцсети X. Ранее во вторник стоимость одного барреля марки Brent превысила 85 долларов впервые с июля 2024 года, рост составлял при этом 9%. С начала недели удорожание этой марки нефти составляет уже почти 15%. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал в понедельник портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
17:38 03.03.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что прогноз по цене нефти выше 100 долларов за баррель уже воспринимается не так скептически.
"Многие были настроены скептически, когда был озвучен прогноз о цене выше 100 долларов (за баррель - ред.). Сейчас скептиков стало меньше", - написал Дмитриев в соцсети X.
Дмитриев предрек серьезные потрясения из-за закрытия Ормузского пролива
09:57
09:57
Ранее во вторник стоимость одного барреля марки Brent превысила 85 долларов впервые с июля 2024 года, рост составлял при этом 9%. С начала недели удорожание этой марки нефти составляет уже почти 15%.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал в понедельник портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Дмитриев призвал ЕС заключить долгосрочные контракты на российский газ
Вчера, 22:41
Вчера, 22:41
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
