Египет планирует пробурить более ста нефтяных и газовых скважин в 2026 году
Египет планирует пробурить более ста нефтяных и газовых скважин в 2026 году
КАИР, 3 мар - ПРАЙМ. Египет планирует в 2026 году пробурить более 100 нефтяных и газовых скважин, заявил премьер-министр Мустафа Мадбули. "В этом году будет пробурено 106 скважин нефти и газа в многообещающих районах", - сказал Мадбули в ходе заседания египетского правительства. В минувшем 2025 году власти Египта неоднократно заявляли об обнаружении и вводе в эксплуатацию новых месторождений нефти и газа. Также министерство нефти и природных ресурсов объявило о новом международном тендере на разведку нефти и газа в четырех районах в Красном море.
