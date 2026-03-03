Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Египет планирует пробурить более ста нефтяных и газовых скважин в 2026 году
Египет планирует пробурить более ста нефтяных и газовых скважин в 2026 году
КАИР, 3 мар - ПРАЙМ. Египет планирует в 2026 году пробурить более 100 нефтяных и газовых скважин, заявил премьер-министр Мустафа Мадбули. "В этом году будет пробурено 106 скважин нефти и газа в многообещающих районах", - сказал Мадбули в ходе заседания египетского правительства. В минувшем 2025 году власти Египта неоднократно заявляли об обнаружении и вводе в эксплуатацию новых месторождений нефти и газа. Также министерство нефти и природных ресурсов объявило о новом международном тендере на разведку нефти и газа в четырех районах в Красном море.
КАИР, 3 мар - ПРАЙМ. Египет планирует в 2026 году пробурить более 100 нефтяных и газовых скважин, заявил премьер-министр Мустафа Мадбули.
"В этом году будет пробурено 106 скважин нефти и газа в многообещающих районах", - сказал Мадбули в ходе заседания египетского правительства.
В минувшем 2025 году власти Египта неоднократно заявляли об обнаружении и вводе в эксплуатацию новых месторождений нефти и газа. Также министерство нефти и природных ресурсов объявило о новом международном тендере на разведку нефти и газа в четырех районах в Красном море.
Египет погасил долг перед иностранными партнерами в нефтяной отрасли
21 января, 23:10
 
Заголовок открываемого материала