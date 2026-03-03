https://1prime.ru/20260303/ekspert-867959548.html

Эксперт оценил уровень мировых цен на нефть

Эксперт оценил уровень мировых цен на нефть - 03.03.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил уровень мировых цен на нефть

Текущий уровень мировых цен на нефть в районе 80 долларов за баррель отражает баланс между ситуацией на Ближнем Востоке и фундаментальными факторами, для роста... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T01:56+0300

2026-03-03T01:56+0300

2026-03-03T01:56+0300

нефть

энергетика

экономика

ближний восток

сша

иран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867959548.jpg?1772492174

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Текущий уровень мировых цен на нефть в районе 80 долларов за баррель отражает баланс между ситуацией на Ближнем Востоке и фундаментальными факторами, для роста котировок до 90 долларов нужно физическое снижение поставок, заявил РИА Новости старший менеджер консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин. На открытии торгов в понедельник стоимость одного барреля Brent впервые с 23 июня 2025 года поднялась выше 80 долларов на фоне обострения конфликта между США и Ираном, однако позднее цена немного скорректировалась. В течение дня котировки находились чуть выше 79 долларов. "Резкого движения к 90 долларам за баррель не произошло, поскольку рынок уже частично заложил геополитическую премию в котировки, но при этом не увидел фактического выпадения значимых объёмов предложения. Уровень около 80 долларов за баррель отражает баланс между повышенным риском на Ближнем Востоке и относительно мягкой фундаментальной картиной", - прокомментировал Тимонин. В текущем году ожидается, что мировое предложение жидких углеводородов будет расти быстрее спроса. Это предполагает увеличение коммерческих запасов и формирование профицита на рынке нефти в среднесрочной перспективе, добавил он. "В таких условиях даже усиление геополитической напряженности добавляет к цене премию за риск, но не трансформируется автоматически в структурный дефицит. Иными словами, для движения к отметке в 90+ долларов за баррель рынку нужен не новостной фон, а реальное и устойчивое сокращение физического экспорта", - сказал Тимонин. По его словам, сокращение реального предложения может произойти, например, при нарушении поставок через Ормузский пролив, серьезных повреждениях инфраструктуры ключевых экспортеров или резком сокращении добычи в нескольких странах одновременно. "Ключевой фактор - продолжительность и масштаб потерь предложения. Краткосрочные инциденты обычно дают только всплеск волатильности, но не меняют тренд", - заключил он.

ближний восток

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ближний восток, сша, иран