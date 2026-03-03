Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил уровень мировых цен на нефть - 03.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил уровень мировых цен на нефть
Текущий уровень мировых цен на нефть в районе 80 долларов за баррель отражает баланс между ситуацией на Ближнем Востоке и фундаментальными факторами, для роста... | 03.03.2026, ПРАЙМ
нефть
энергетика
экономика
ближний восток
сша
иран
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Текущий уровень мировых цен на нефть в районе 80 долларов за баррель отражает баланс между ситуацией на Ближнем Востоке и фундаментальными факторами, для роста котировок до 90 долларов нужно физическое снижение поставок, заявил РИА Новости старший менеджер консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин. На открытии торгов в понедельник стоимость одного барреля Brent впервые с 23 июня 2025 года поднялась выше 80 долларов на фоне обострения конфликта между США и Ираном, однако позднее цена немного скорректировалась. В течение дня котировки находились чуть выше 79 долларов. "Резкого движения к 90 долларам за баррель не произошло, поскольку рынок уже частично заложил геополитическую премию в котировки, но при этом не увидел фактического выпадения значимых объёмов предложения. Уровень около 80 долларов за баррель отражает баланс между повышенным риском на Ближнем Востоке и относительно мягкой фундаментальной картиной", - прокомментировал Тимонин. В текущем году ожидается, что мировое предложение жидких углеводородов будет расти быстрее спроса. Это предполагает увеличение коммерческих запасов и формирование профицита на рынке нефти в среднесрочной перспективе, добавил он. "В таких условиях даже усиление геополитической напряженности добавляет к цене премию за риск, но не трансформируется автоматически в структурный дефицит. Иными словами, для движения к отметке в 90+ долларов за баррель рынку нужен не новостной фон, а реальное и устойчивое сокращение физического экспорта", - сказал Тимонин. По его словам, сокращение реального предложения может произойти, например, при нарушении поставок через Ормузский пролив, серьезных повреждениях инфраструктуры ключевых экспортеров или резком сокращении добычи в нескольких странах одновременно. "Ключевой фактор - продолжительность и масштаб потерь предложения. Краткосрочные инциденты обычно дают только всплеск волатильности, но не меняют тренд", - заключил он.
ближний восток
сша
иран
01:56 03.03.2026
 
Эксперт оценил уровень мировых цен на нефть

Эксперт Тимонин: для роста цен на нефть нужно физическое снижение поставок

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Текущий уровень мировых цен на нефть в районе 80 долларов за баррель отражает баланс между ситуацией на Ближнем Востоке и фундаментальными факторами, для роста котировок до 90 долларов нужно физическое снижение поставок, заявил РИА Новости старший менеджер консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин.
На открытии торгов в понедельник стоимость одного барреля Brent впервые с 23 июня 2025 года поднялась выше 80 долларов на фоне обострения конфликта между США и Ираном, однако позднее цена немного скорректировалась. В течение дня котировки находились чуть выше 79 долларов.
"Резкого движения к 90 долларам за баррель не произошло, поскольку рынок уже частично заложил геополитическую премию в котировки, но при этом не увидел фактического выпадения значимых объёмов предложения. Уровень около 80 долларов за баррель отражает баланс между повышенным риском на Ближнем Востоке и относительно мягкой фундаментальной картиной", - прокомментировал Тимонин.
В текущем году ожидается, что мировое предложение жидких углеводородов будет расти быстрее спроса. Это предполагает увеличение коммерческих запасов и формирование профицита на рынке нефти в среднесрочной перспективе, добавил он.
"В таких условиях даже усиление геополитической напряженности добавляет к цене премию за риск, но не трансформируется автоматически в структурный дефицит. Иными словами, для движения к отметке в 90+ долларов за баррель рынку нужен не новостной фон, а реальное и устойчивое сокращение физического экспорта", - сказал Тимонин.
По его словам, сокращение реального предложения может произойти, например, при нарушении поставок через Ормузский пролив, серьезных повреждениях инфраструктуры ключевых экспортеров или резком сокращении добычи в нескольких странах одновременно.
"Ключевой фактор - продолжительность и масштаб потерь предложения. Краткосрочные инциденты обычно дают только всплеск волатильности, но не меняют тренд", - заключил он.
 
