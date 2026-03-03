https://1prime.ru/20260303/indoneziya-867988630.html

Индонезия намерена запустить первую АЭС с 2032 года

2026-03-03T23:47+0300

ДЖАКАРТА, 3 мар – ПРАЙМ. Индонезия планирует ввести в эксплуатацию первую атомную электростанцию с 2032 года, заявил генеральный секретарь Национального энергетического совета (DEN) Дадан Кусдиана. По его словам, проект является частью масштабного плана по достижению к 2060 году 44 гигаватт атомных мощностей в рамках обязательств Индонезии по достижению углеродной нейтральности. "Согласно Национальному плану развития электроэнергетики на 2025–2034 годы, первоначальная цель предполагает создание 500 мегаватт атомных мощностей с 2032 года", — отметил Кусдиана, выступая перед журналистами. По его словам, объект планируется разместить на острове Суматра или Калимантан. При этом правительство Индонезии намерено сделать ставку на технологию малых модульных реакторов. "Малые модульные реакторы идеально вписываются в потребности наших промышленных хабов и развивающейся "голубой экономики" на островах", — заявил Кусдиана.

