Индонезия намерена запустить первую АЭС с 2032 года - 03.03.2026
Индонезия намерена запустить первую АЭС с 2032 года
Индонезия намерена запустить первую АЭС с 2032 года
Индонезия намерена запустить первую АЭС с 2032 года
Индонезия планирует ввести в эксплуатацию первую атомную электростанцию с 2032 года, заявил генеральный секретарь Национального энергетического совета (DEN)... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T23:47+0300
2026-03-03T23:47+0300
индонезия
аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209925_0:317:3065:2041_1920x0_80_0_0_d0d45d6bd38283613f8ec629f653dd2c.jpg
ДЖАКАРТА, 3 мар – ПРАЙМ. Индонезия планирует ввести в эксплуатацию первую атомную электростанцию с 2032 года, заявил генеральный секретарь Национального энергетического совета (DEN) Дадан Кусдиана. По его словам, проект является частью масштабного плана по достижению к 2060 году 44 гигаватт атомных мощностей в рамках обязательств Индонезии по достижению углеродной нейтральности. "Согласно Национальному плану развития электроэнергетики на 2025–2034 годы, первоначальная цель предполагает создание 500 мегаватт атомных мощностей с 2032 года", — отметил Кусдиана, выступая перед журналистами. По его словам, объект планируется разместить на острове Суматра или Калимантан. При этом правительство Индонезии намерено сделать ставку на технологию малых модульных реакторов. "Малые модульные реакторы идеально вписываются в потребности наших промышленных хабов и развивающейся "голубой экономики" на островах", — заявил Кусдиана.
https://1prime.ru/20260224/ssha-867788646.html
индонезия
индонезия, аэс
ИНДОНЕЗИЯ, АЭС
23:47 03.03.2026
 
Индонезия намерена запустить первую АЭС с 2032 года

Кусдиана: Индонезия планирует ввести в эксплуатацию первую АЭС с 2032 года

© Фото : Unsplash/Lukas LehotskyАЭС
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
АЭС. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Lukas Lehotsky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 3 мар – ПРАЙМ. Индонезия планирует ввести в эксплуатацию первую атомную электростанцию с 2032 года, заявил генеральный секретарь Национального энергетического совета (DEN) Дадан Кусдиана.
По его словам, проект является частью масштабного плана по достижению к 2060 году 44 гигаватт атомных мощностей в рамках обязательств Индонезии по достижению углеродной нейтральности.
"Согласно Национальному плану развития электроэнергетики на 2025–2034 годы, первоначальная цель предполагает создание 500 мегаватт атомных мощностей с 2032 года", — отметил Кусдиана, выступая перед журналистами.
По его словам, объект планируется разместить на острове Суматра или Калимантан. При этом правительство Индонезии намерено сделать ставку на технологию малых модульных реакторов.
"Малые модульные реакторы идеально вписываются в потребности наших промышленных хабов и развивающейся "голубой экономики" на островах", — заявил Кусдиана.
