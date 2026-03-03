https://1prime.ru/20260303/irak-867986321.html

В Ираке заявили, что сокращение нефтедобычи не повлияет на работу НПЗ

ДОХА, 3 мар - ПРАЙМ. Решение о сокращении нефтедобычи в Ираке не повлияет на работу нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и производство нефтепродуктов, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости сообщении пресс-службы министерства нефти Ирака. "Министерство поясняет, что сокращение добычи сырой нефти, вызванное уменьшением и прекращением экспорта в связи с закрытием Ормузского пролива, не повлияет на непрерывную работу нефтеперерабатывающих заводов или на текущее производство различных нефтепродуктов и сжиженного нефтяного газа (СНГ)", - говорится в сообщении.

