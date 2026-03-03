https://1prime.ru/20260303/iran-867958863.html

Иран сохранил внутреннюю управляемость, заявил турецкий аналитик

Иран сохранил внутреннюю управляемость, заявил турецкий аналитик - 03.03.2026, ПРАЙМ

Иран сохранил внутреннюю управляемость, заявил турецкий аналитик

Ирану удалось сохранить внутреннюю управляемость и одновременно продемонстрировать военную сдерживающую способность за пределами страны, такое мнение выразил в... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T01:04+0300

2026-03-03T01:04+0300

2026-03-03T01:04+0300

энергетика

мировая экономика

иран

тегеран

сша

али хаменеи

владимир путин

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867958863.jpg?1772489096

АНКАРА, 3 мар - ПРАЙМ. Ирану удалось сохранить внутреннюю управляемость и одновременно продемонстрировать военную сдерживающую способность за пределами страны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политический аналитик, эксперт по вопросам безопасности Умур Тугай Юджель. "Режим в Иране стоит на ногах, а общество - на улицах. Назначены новые командиры. Ракеты и беспилотники в воздухе, американские базы в Персидском заливе - в зоне риска. Тегеран сохранил контроль внутри страны и одновременно продемонстрировал военное сдерживание вовне", - заявил Юджель. По его словам, действия Ирана носят не только оборонительный, но и стратегический характер. Аналитик отметил, что Тегеран стремится показать способность влиять на баланс сил в регионе. "Послание Ирана ясно: региональные балансы изменились", - подчеркнул эксперт. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

иран

тегеран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, тегеран, сша, али хаменеи, владимир путин, мид рф, мид