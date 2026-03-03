https://1prime.ru/20260303/iran-867958863.html
Иран сохранил внутреннюю управляемость, заявил турецкий аналитик
АНКАРА, 3 мар - ПРАЙМ. Ирану удалось сохранить внутреннюю управляемость и одновременно продемонстрировать военную сдерживающую способность за пределами страны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политический аналитик, эксперт по вопросам безопасности Умур Тугай Юджель.
"Режим в Иране стоит на ногах, а общество - на улицах. Назначены новые командиры. Ракеты и беспилотники в воздухе, американские базы в Персидском заливе - в зоне риска. Тегеран сохранил контроль внутри страны и одновременно продемонстрировал военное сдерживание вовне", - заявил Юджель.
По его словам, действия Ирана носят не только оборонительный, но и стратегический характер. Аналитик отметил, что Тегеран стремится показать способность влиять на баланс сил в регионе.
"Послание Ирана ясно: региональные балансы изменились", - подчеркнул эксперт.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
