"США не выдержат". На Западе оценили замысел Ирана

МОСКВА, 3 марта — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не смогут выдержать затяжную войну с Ираном, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Иран долго терпел, очень долго терпел. Не думаю, что Иран будет терпеть и дальше. <…> США и Израиль могут продолжать причинять ущерб. <…> Но с точки зрения возможности наносить потери, я бы сказал, что преимущество у Ирана, а не у Соединенных Штатов", — заявил эксперт. При этом он выразил уверенность, что США ничего не смогут противопоставить стратегии Ирана."Иранцы понимают, что их стратегия — это затяжной конфликт с США. Соединенные Штаты не смогут выдержать такой войны", — подытожил Джонсон.В субботу США и Израиль начали широкомасштабную военную кампанию против Ирана. Власти Тель-Авива утверждают, что их целью является недопущение получения Ираном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, одновременно призывая население к смене режима.В ночь на воскресенье иранские СМИ сообщили о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Результатом атак США и Израиля стала также гибель дочери, зятя, внучки и невестки аятоллы.Сообщается, что ракеты поражают не только военные, но и гражданские объекты как в Иране, так и в соседних странах. В ответ Тегеран наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.Российские власти заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива далеки от целей предотвращения распространения ядерного оружия, и призвали вернуться за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию конфликта, включая работу в Совете Безопасности ООН.
