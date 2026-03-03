https://1prime.ru/20260303/iran-867961539.html

"США не выдержат". На Западе оценили замысел Ирана

"США не выдержат". На Западе оценили замысел Ирана - 03.03.2026, ПРАЙМ

"США не выдержат". На Западе оценили замысел Ирана

Соединенные Штаты не смогут выдержать затяжную войну с Ираном, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T05:14+0300

2026-03-03T05:14+0300

2026-03-03T05:15+0300

политика

иран

сша

израиль

али хаменеи

сергей лавров

цру

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg

МОСКВА, 3 марта — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не смогут выдержать затяжную войну с Ираном, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Иран долго терпел, очень долго терпел. Не думаю, что Иран будет терпеть и дальше. <…> США и Израиль могут продолжать причинять ущерб. <…> Но с точки зрения возможности наносить потери, я бы сказал, что преимущество у Ирана, а не у Соединенных Штатов", — заявил эксперт. При этом он выразил уверенность, что США ничего не смогут противопоставить стратегии Ирана."Иранцы понимают, что их стратегия — это затяжной конфликт с США. Соединенные Штаты не смогут выдержать такой войны", — подытожил Джонсон.В субботу США и Израиль начали широкомасштабную военную кампанию против Ирана. Власти Тель-Авива утверждают, что их целью является недопущение получения Ираном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, одновременно призывая население к смене режима.В ночь на воскресенье иранские СМИ сообщили о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Результатом атак США и Израиля стала также гибель дочери, зятя, внучки и невестки аятоллы.Сообщается, что ракеты поражают не только военные, но и гражданские объекты как в Иране, так и в соседних странах. В ответ Тегеран наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.Российские власти заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива далеки от целей предотвращения распространения ядерного оружия, и призвали вернуться за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию конфликта, включая работу в Совете Безопасности ООН.

https://1prime.ru/20260303/iran-867960032.html

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, израиль, али хаменеи, сергей лавров, цру, оон