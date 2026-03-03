Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"США не выдержат". На Западе оценили замысел Ирана - 03.03.2026
Политика
"США не выдержат". На Западе оценили замысел Ирана
"США не выдержат". На Западе оценили замысел Ирана - 03.03.2026, ПРАЙМ
"США не выдержат". На Западе оценили замысел Ирана
Соединенные Штаты не смогут выдержать затяжную войну с Ираном, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T05:14+0300
2026-03-03T05:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
МОСКВА, 3 марта — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не смогут выдержать затяжную войну с Ираном, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Иран долго терпел, очень долго терпел. Не думаю, что Иран будет терпеть и дальше. &lt;…&gt; США и Израиль могут продолжать причинять ущерб. &lt;…&gt; Но с точки зрения возможности наносить потери, я бы сказал, что преимущество у Ирана, а не у Соединенных Штатов", — заявил эксперт. При этом он выразил уверенность, что США ничего не смогут противопоставить стратегии Ирана."Иранцы понимают, что их стратегия — это затяжной конфликт с США. Соединенные Штаты не смогут выдержать такой войны", — подытожил Джонсон.В субботу США и Израиль начали широкомасштабную военную кампанию против Ирана. Власти Тель-Авива утверждают, что их целью является недопущение получения Ираном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, одновременно призывая население к смене режима.В ночь на воскресенье иранские СМИ сообщили о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Результатом атак США и Израиля стала также гибель дочери, зятя, внучки и невестки аятоллы.Сообщается, что ракеты поражают не только военные, но и гражданские объекты как в Иране, так и в соседних странах. В ответ Тегеран наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.Российские власти заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива далеки от целей предотвращения распространения ядерного оружия, и призвали вернуться за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию конфликта, включая работу в Совете Безопасности ООН.
Новости
05:14 03.03.2026 (обновлено: 05:15 03.03.2026)
 
"США не выдержат". На Западе оценили замысел Ирана

Аналитик Джонсон: США не выдержат длительный конфликт с Ираном

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 марта — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не смогут выдержать затяжную войну с Ираном, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Иран долго терпел, очень долго терпел. Не думаю, что Иран будет терпеть и дальше. <…> США и Израиль могут продолжать причинять ущерб. <…> Но с точки зрения возможности наносить потери, я бы сказал, что преимущество у Ирана, а не у Соединенных Штатов", — заявил эксперт.
При этом он выразил уверенность, что США ничего не смогут противопоставить стратегии Ирана.
"Иранцы понимают, что их стратегия — это затяжной конфликт с США. Соединенные Штаты не смогут выдержать такой войны", — подытожил Джонсон.
В субботу США и Израиль начали широкомасштабную военную кампанию против Ирана. Власти Тель-Авива утверждают, что их целью является недопущение получения Ираном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, одновременно призывая население к смене режима.
В ночь на воскресенье иранские СМИ сообщили о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Результатом атак США и Израиля стала также гибель дочери, зятя, внучки и невестки аятоллы.
Сообщается, что ракеты поражают не только военные, но и гражданские объекты как в Иране, так и в соседних странах. В ответ Тегеран наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.
Российские власти заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива далеки от целей предотвращения распространения ядерного оружия, и призвали вернуться за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию конфликта, включая работу в Совете Безопасности ООН.
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
"У нас этого нет". В США заявили о критической ошибке в ходе атаки на Иран
Политика ИРАН США ИЗРАИЛЬ Али Хаменеи Сергей Лавров ЦРУ ООН
 
 
