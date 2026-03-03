https://1prime.ru/20260303/iran-867963427.html

"Немедленно прекратить". Запад призвал Иран сжалиться над США

"Немедленно прекратить". Запад призвал Иран сжалиться над США

Три европейских государства потребовали от Ирана остановить атаки на Израиль и американские военные базы, сообщает Junge Welt.

МОСКВА, 3 марта — ПРАЙМ. Три европейских государства потребовали от Ирана остановить атаки на Израиль и американские военные базы, сообщает Junge Welt."Германия, Франция и Великобритания выразили готовность участвовать в конфликте на стороне США и Израиля против Ирана. В общем заявлении стран "Евротройки" говорится: "Мы готовы принять необходимые меры для защиты интересов своих собственных и наших союзников в регионе. Это может включать, если потребуется, участие в военных оборонительных мерах с целью уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники из источника", — отмечается в статье.При этом подчеркивается, что "Евротройка" не высказала критики в адрес действий Тель-Авива и Вашингтона, напротив, их резкая реакция была направлена на Иран. "Мы призываем Иран немедленно прекратить безжалостные атаки", — указывается в заявлении.В субботу США и Израиль развернули масштабную военную операцию против Ирана. По мнению Тель-Авива, цель ударов заключается в предотвращении создания Тегераном ядерного арсенала. Трамп выразил намерение уничтожить иранские военно-морские силы и оборонную инфраструктуру, а также призвал жителей к смене правительства.В ночь на воскресенье иранские СМИ сообщили о смерти верховного лидера Али Хаменеи. В результате атак США и Израиля погибли также дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.СМИ сообщают, что удары наносятся не только по военным целям, но и по объектам гражданской инфраструктуры как в Иране, так и в соседних странах. В ответ Иран атакует территорию Израиля и американские базы в регионе Ближнего Востока.Российские власти заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива далеки от целей нераспространения ядерного оружия, и призвали вернуться за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова поддержать мирное урегулирование, включая роль в Совете Безопасности ООН.

