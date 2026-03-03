"Удар по слабому месту". Шаг Ирана против США поразил Запад

https://1prime.ru/20260303/iran-867986999.html

Военный курс Ирана продемонстрировал уязвимости в действиях США и Израиля, заявил британский журналист Мартин Джей в материале для Strategic Culture. | 03.03.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867943737_58:0:1118:596_1920x0_80_0_0_a23d1507e04c3a0a6b7fdb42bf07e604.jpg

МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Военный курс Ирана продемонстрировал уязвимости в действиях США и Израиля, заявил британский журналист Мартин Джей в материале для Strategic Culture."Нефть станет критически важным, решающим фактором, который определит, как долго Израиль и США смогут продолжать эту операцию, поскольку Иран, не теряя времени, перекрыл Ормузский пролив, в то время как американский флот просто бессильно наблюдал за происходящим. Возможно, именно в этом вопросе Трамп серьезно недооценил последствия, поскольку энергетические аналитики уже прогнозируют рост цен на нефть до 120 долларов США в ближайшие недели", — отметил он.По мнению автора, перекрытие Ормузского пролива стало лишь одним из стратегических просчетов Вашингтона и Тель-Авива. Джей подчеркнул, что вовлечение в конфликт других стран Персидского залива станет еще одной серьезной ошибкой, так как это нанесет тяжелый удар по их экономикам и спровоцирует дальнейший скачок мировых цен на нефть."Такая стратегия была бы впечатляющим просчетом, который ускорит боевые действия в пользу Ирана и вынудит США и Израиль капитулировать, поскольку Тегеран нанесет удар по слабому месту всей операции", — заключил журналист.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Накануне президент России Владимир Путин в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном подчеркнул, что агрессия США и Израиля перечеркнула прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

