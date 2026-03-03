Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Удар по слабому месту". Шаг Ирана против США поразил Запад - 03.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260303/iran-867986999.html
"Удар по слабому месту". Шаг Ирана против США поразил Запад
"Удар по слабому месту". Шаг Ирана против США поразил Запад - 03.03.2026, ПРАЙМ
"Удар по слабому месту". Шаг Ирана против США поразил Запад
Военный курс Ирана продемонстрировал уязвимости в действиях США и Израиля, заявил британский журналист Мартин Джей в материале для Strategic Culture. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T23:12+0300
2026-03-03T23:12+0300
сша
израиль
иран
владимир путин
али хаменеи
мухаммед аль нахайян
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867943737_58:0:1118:596_1920x0_80_0_0_a23d1507e04c3a0a6b7fdb42bf07e604.jpg
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Военный курс Ирана продемонстрировал уязвимости в действиях США и Израиля, заявил британский журналист Мартин Джей в материале для Strategic Culture."Нефть станет критически важным, решающим фактором, который определит, как долго Израиль и США смогут продолжать эту операцию, поскольку Иран, не теряя времени, перекрыл Ормузский пролив, в то время как американский флот просто бессильно наблюдал за происходящим. Возможно, именно в этом вопросе Трамп серьезно недооценил последствия, поскольку энергетические аналитики уже прогнозируют рост цен на нефть до 120 долларов США в ближайшие недели", — отметил он.По мнению автора, перекрытие Ормузского пролива стало лишь одним из стратегических просчетов Вашингтона и Тель-Авива. Джей подчеркнул, что вовлечение в конфликт других стран Персидского залива станет еще одной серьезной ошибкой, так как это нанесет тяжелый удар по их экономикам и спровоцирует дальнейший скачок мировых цен на нефть."Такая стратегия была бы впечатляющим просчетом, который ускорит боевые действия в пользу Ирана и вынудит США и Израиль капитулировать, поскольку Тегеран нанесет удар по слабому месту всей операции", — заключил журналист.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Накануне президент России Владимир Путин в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном подчеркнул, что агрессия США и Израиля перечеркнула прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.
https://1prime.ru/20260303/perevozki-867985632.html
https://1prime.ru/20260303/tankery-867985960.html
сша
израиль
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867943737_190:0:985:596_1920x0_80_0_0_1c043294815a2af87dde896a138230f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, израиль, иран, владимир путин, али хаменеи, мухаммед аль нахайян
США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Владимир Путин, Али Хаменеи, Мухаммед Аль Нахайян
23:12 03.03.2026
 
"Удар по слабому месту". Шаг Ирана против США поразил Запад

SC: стратегия Тегерана выявила просчеты США и Израиля

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Военный курс Ирана продемонстрировал уязвимости в действиях США и Израиля, заявил британский журналист Мартин Джей в материале для Strategic Culture.
"Нефть станет критически важным, решающим фактором, который определит, как долго Израиль и США смогут продолжать эту операцию, поскольку Иран, не теряя времени, перекрыл Ормузский пролив, в то время как американский флот просто бессильно наблюдал за происходящим. Возможно, именно в этом вопросе Трамп серьезно недооценил последствия, поскольку энергетические аналитики уже прогнозируют рост цен на нефть до 120 долларов США в ближайшие недели", — отметил он.
Танкер - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Стоимость морских перевозок в Ирак выросла на 60%, пишут СМИ
Вчера, 21:58
По мнению автора, перекрытие Ормузского пролива стало лишь одним из стратегических просчетов Вашингтона и Тель-Авива. Джей подчеркнул, что вовлечение в конфликт других стран Персидского залива станет еще одной серьезной ошибкой, так как это нанесет тяжелый удар по их экономикам и спровоцирует дальнейший скачок мировых цен на нефть.
"Такая стратегия была бы впечатляющим просчетом, который ускорит боевые действия в пользу Ирана и вынудит США и Израиль капитулировать, поскольку Тегеран нанесет удар по слабому месту всей операции", — заключил журналист.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Накануне президент России Владимир Путин в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном подчеркнул, что агрессия США и Израиля перечеркнула прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.
Американский флаг - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
СМИ: США рассматривают возможность защиты танкеров в Ормузском проливе
Вчера, 22:28
 
СШАИЗРАИЛЬИРАНВладимир ПутинАли ХаменеиМухаммед Аль Нахайян
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала