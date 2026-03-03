https://1prime.ru/20260303/iran-867987464.html

"Настоящий шок". СМИ сообщили об "ударе" по ЕС из-за Ирана

"Настоящий шок". СМИ сообщили об "ударе" по ЕС из-за Ирана - 03.03.2026, ПРАЙМ

"Настоящий шок". СМИ сообщили об "ударе" по ЕС из-за Ирана

Военная операция США и Израиля против Ирана поставила под угрозу стабильность поставок энергоресурсов через Ормузский пролив, пишет The European Conservative. | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T23:16+0300

2026-03-03T23:16+0300

2026-03-03T23:16+0300

в мире

израиль

сша

иран

владимир путин

али хаменеи

ес

мухаммед аль нахайян

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg

МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Военная операция США и Израиля против Ирана поставила под угрозу стабильность поставок энергоресурсов через Ормузский пролив, пишет The European Conservative."Последнее ухудшение отношений между США, Израилем и Ираном вновь обострило одну из самых чувствительных проблем мировой экономики: безопасность поставок энергетических ресурсов через Ормузский пролив. Для Европы, которая все еще приспосабливается к сокращению поставок российского газа, это стало настоящим шоком", — отмечается в публикации.По информации издания, Европейский союз особенно уязвим в сегменте поставок СПГ. The European Conservative подчеркивает, что перекрытие пролива произошло в неблагоприятный момент: к концу февраля 2026 года запасы газа составляли лишь 46 миллиардов кубометров, что существенно ниже уровня предыдущих двух лет.Дополнительным фактором стала внутренняя напряженность в ЕС на фоне претензий Венгрии и Словакии к Украине, перекрывшей транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Накануне президент России Владимир Путин в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном подчеркнул, что агрессия США и Израиля перечеркнула прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.

https://1prime.ru/20260303/ssha-867987168.html

https://1prime.ru/20260303/iran-867986999.html

израиль

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, израиль, сша, иран, владимир путин, али хаменеи, ес, мухаммед аль нахайян