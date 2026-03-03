"Настоящий шок". СМИ сообщили об "ударе" по ЕС из-за Ирана

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Военная операция США и Израиля против Ирана поставила под угрозу стабильность поставок энергоресурсов через Ормузский пролив, пишет The European Conservative."Последнее ухудшение отношений между США, Израилем и Ираном вновь обострило одну из самых чувствительных проблем мировой экономики: безопасность поставок энергетических ресурсов через Ормузский пролив. Для Европы, которая все еще приспосабливается к сокращению поставок российского газа, это стало настоящим шоком", — отмечается в публикации.По информации издания, Европейский союз особенно уязвим в сегменте поставок СПГ. The European Conservative подчеркивает, что перекрытие пролива произошло в неблагоприятный момент: к концу февраля 2026 года запасы газа составляли лишь 46 миллиардов кубометров, что существенно ниже уровня предыдущих двух лет.Дополнительным фактором стала внутренняя напряженность в ЕС на фоне претензий Венгрии и Словакии к Украине, перекрывшей транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Накануне президент России Владимир Путин в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном подчеркнул, что агрессия США и Израиля перечеркнула прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.
23:16 03.03.2026
 
"Настоящий шок". СМИ сообщили об "ударе" по ЕС из-за Ирана

TEC: блокировка Ормузского пролива стала испытанием для Европы

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
