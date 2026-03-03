"Позорный провал". В США указали на ошибку при ударе по Ирану
Дэвис: расчет на быструю победу в Иране оказался несостоятельным
© РИА Новости . Мохаммад Исмаил | Перейти в медиабанкМногоэтажка в пригороде Тегерана, в результате удара по которой погиб иранский физик-атомщик
Многоэтажка в пригороде Тегерана, в результате удара по которой погиб иранский физик-атомщик. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. США и Израиль рассчитывали провести стремительную операцию против Ирана, однако этот расчет оказался ошибочным, заявил военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в cоцсети X.
"Вашингтон и Тель-Авив сделали ставку на быстрый и жестокий удар с целью обезглавить Иран, пытаясь вывести его из строя с помощью тактики "шок и трепет". Иран не получил записку с требованием "сдаться", выдержал первые удары — даже потеряв своего верховного лидера в первый же день — и приступил к реализации своего плана ответных мер. Когда Иран не сдался в первые несколько дней, это обнажило нашу нехватку стратегического мышления и понимания ситуации", — отметил он.
По словам аналитика, ожидать, что государство, по площади в четыре раза превышающее Ирак, капитулирует за считаные дни после массированного ракетного удара, было недальновидно.
"Это позорный провал с нашей стороны и лишь очередное унижение некогда гордой элиты Запада. Однако этот провал может в конечном итоге оказаться самым страшным из всех и дорого нам обойтись", — заключил он.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Накануне президент России Владимир Путин в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном подчеркнул, что агрессия США и Израиля перечеркнула прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.