В Италии потребовали отставки главы минобороны страны
РИМ, 3 мар – ПРАЙМ. Руководители итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" требуют отставки главы минобороны страны Гуидо Крозетто, который оказался в Дубае в момент начала операции США и Израиля против Ирана. Крозетто ранее прибыл в Дубай на гражданском рейсе, чтобы провести некоторое время с семьей. В воскресенье он сообщил, что возвращается в Италию военным бортом, заплатив за перелет как пассажир государственного рейса, но по втрое большему тарифу. В понедельник министр уже принял участие в совместном заседании комиссий по иностранным делам и обороне сената и палаты депутатов. "Нет смысла ходить вокруг да около: мы не чувствуем себя защищенными этим правительством. Италия, возглавляемая (премьером Джорджей) Мелони, которая, по мнению контролируемых правящей коалицией СМИ, должна была обеспечить диалог и налаживание связей между США и Европой, даже не знала о массированных атаках США и Израиля на Иран", - написал в соцсетях лидер "Движения", бывший премьер Джузеппе Конте. С требованием об отставке Крозетто выступил вице-президент "Движения" Стефано Патуанелли. "Вполне законно поставить под сомнение уровень информации, предоставляемой правительством о текущих военных событиях, координацию действий с союзниками и то, насколько эффективно функционирует командная структура на таком критическом этапе. Мы считаем, что министр обороны должен понести ответственность и подать в отставку. Не из-за политических споров, а из уважения к институтам и ради блага страны", - говорится в его заявлении. Лидер Демократической партии Элли Шляйн, в свою очередь, сыронизировала над тем, что руководство Италии и Мелони не были уведомлены об операции против Ирана вопреки "той дружбе с (президентом США Дональдом) Трампом, о которой она заявляет". "Итальянское правительство не может оставаться под пятой администрации США, иначе это нанесет непоправимый ущерб дипломатической роли, которую всегда играла Италия и которую признавали все участники в регионе", - сказала секретарь демпартии. Не оставил без шуток скандал с министром и лидер новой правой партии "Национальное будущее", евродепутат и генерал Роберто Ванначчи: в соцсетях он вышел с обращением "Спасти рядового Крозетто". На заседании в парламенте Крозетто заявил, что ошибочно обеспечил себе короткий отпуск, "совместив его с некоторыми рабочими обязательствами". По его словам, он намеренно остался в Дубае из-за семьи, которую оставил только после того, как переправил ее в Оман. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
01:35 03.03.2026
 
В Италии потребовали отставки главы минобороны страны

Крозетто ранее прибыл в Дубай на гражданском рейсе, чтобы провести некоторое время с семьей. В воскресенье он сообщил, что возвращается в Италию военным бортом, заплатив за перелет как пассажир государственного рейса, но по втрое большему тарифу. В понедельник министр уже принял участие в совместном заседании комиссий по иностранным делам и обороне сената и палаты депутатов.
"Нет смысла ходить вокруг да около: мы не чувствуем себя защищенными этим правительством. Италия, возглавляемая (премьером Джорджей) Мелони, которая, по мнению контролируемых правящей коалицией СМИ, должна была обеспечить диалог и налаживание связей между США и Европой, даже не знала о массированных атаках США и Израиля на Иран", - написал в соцсетях лидер "Движения", бывший премьер Джузеппе Конте.
С требованием об отставке Крозетто выступил вице-президент "Движения" Стефано Патуанелли. "Вполне законно поставить под сомнение уровень информации, предоставляемой правительством о текущих военных событиях, координацию действий с союзниками и то, насколько эффективно функционирует командная структура на таком критическом этапе. Мы считаем, что министр обороны должен понести ответственность и подать в отставку. Не из-за политических споров, а из уважения к институтам и ради блага страны", - говорится в его заявлении.
Лидер Демократической партии Элли Шляйн, в свою очередь, сыронизировала над тем, что руководство Италии и Мелони не были уведомлены об операции против Ирана вопреки "той дружбе с (президентом США Дональдом) Трампом, о которой она заявляет". "Итальянское правительство не может оставаться под пятой администрации США, иначе это нанесет непоправимый ущерб дипломатической роли, которую всегда играла Италия и которую признавали все участники в регионе", - сказала секретарь демпартии.
Не оставил без шуток скандал с министром и лидер новой правой партии "Национальное будущее", евродепутат и генерал Роберто Ванначчи: в соцсетях он вышел с обращением "Спасти рядового Крозетто".
На заседании в парламенте Крозетто заявил, что ошибочно обеспечил себе короткий отпуск, "совместив его с некоторыми рабочими обязательствами". По его словам, он намеренно остался в Дубае из-за семьи, которую оставил только после того, как переправил ее в Оман.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
 
